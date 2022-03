Ammpower-Aktie: Drüber hinaus?

Die Ammpower-Aktie hat im laufenden Jahr stark an Wert zugelegt: Seit Januar ist der Titel an der TSX um vier Prozent gestiegen. Vorige Woche ist der Kurs jedoch in den Keller gewandert: 1,27 Prozent hat der Titel in den vergangenen fünf Tagen verloren. Mit einem 5,13-prozentigen Plus beendete das Papier den jüngsten Handelstag – sowie mit einem Kurs von 0,41 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Chevron



mehr >