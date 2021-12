AmmPower-Aktie: Das muss im neuen Jahr gelingen

Damit deutet sich an, dass dem ersten, am 28. Dezember auf einem Hoch bei 0,332 Euro gescheiterten Angriff auf den 50-Tagedurchschnitt bei 0,341 Euro schon in Kürze ein zweiter Angriff der Bullen folgen könnte. Sollte er zum Erfolg führen, würde nicht nur der gleitende Durchschnitt überwunden, sondern auch ein neues Kaufsignal generiert.

Das nächst Ziel der Bullen wäre in diesem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung