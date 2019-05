Amkor: Kommt jetzt der Hammer?

Am 12.05.2019, 00:31 Uhr notiert die Aktie Amkor an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 7,54 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Halbleiterausrüstung".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Amkor auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Amkor. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 80,89 liegt Amkor über dem Branchendurchschnitt (101 Prozent). Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" weist einen Wert von 40,34 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Amkor verläuft aktuell bei 7,85 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 7,54 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -3,95 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 8,73 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Amkor-Aktie der aktuellen Differenz von -13,63 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".