Amicus Therapeutics: Neuer SPAC-Deal!

Amicus Therapeutics Inc (NASDAQ:FOLD) hat sich bereit erklärt, sein Gentherapiegeschäft an Sciences Acquisition Corp IV (NASDAQ:ARYD) auszugliedern und das Unternehmen für genetische Medizin Caritas Therapeutics Inc zu gründen.

ARYA Sciences Acquisition Corp IV ist ein SPAC, das von Perceptive Advisors gesponsert wird.

Amicus wird mit einem Anteil von ca. 36 % der größte Aktionär von Caritas und behält die Rechte zur gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung der Fabry-



