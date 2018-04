Amgen: Das ist eine spektakuläre Verfassung

Weitere Suchergebnisse zu "Amgen":

Die Aktie von Amgen ist in Deutschland relativ bekannt. Dennoch dürfte der Blick auf die Aktie zahlreichen Investoren und Analysten den Atem rauben, meinen die charttechnischen Analysten. Denn in der langfristigen wie in der mittel- und auch kurzfristigen Sicht sind keine nennenswerten Zugewinne für die Aktie zu vermelden. Der Wert ist in einem sehr langfristigen Seitwärtstrend gefangen. Dies ist ein Zeichen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.