Amgen hält nach Ablauf der verlängerten Annahmefrist 98% der Anteile an Nuevolution

Thousand Oaks, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Das Angebot gilt nicht für Australien, Kanada, Hongkong, Japan,Neuseeland und Südafrika, und diese Pressemitteilung darf wederdirekt noch indirekt in diesen Ländern veröffentlicht werden, ebensowerden keine Anteilsangebote von oder im Namen von Anteilseignern indiesen Ländern akzeptiert. Gleiches gilt für jede andereGerichtsbarkeit, in der ein solches Angebot oder die Veröffentlichungdieser Pressemitteilung oder die Akzeptanz eines Anteilsangebotsgegen die geltenden Gesetze oder Vorschriften verstoßen oderzusätzlich zu den gemäß schwedischem Recht erforderlichen weitereAngebotsunterlagen, Einreichungen oder sonstige Maßnehmen erfordernwürde.Anteilseigner in den Vereinigten Staaten sollten den Abschnitt mitdem Titel "Wichtige Informationen für US-amerikanische Anteilseigner"untenstehend am Ende dieser Pressemitteilung beachten.Am 22. Mai 2019 um 08:00 Uhr MESZ unterbreitete Amgen Inc.("Amgen") (NASDAQ: AMGN) den Anteilseignern von Nuevolution AB (publ)("Nuevolution") ein empfohlenes öffentliches Barangebot zur Übernahmealler Anteile an Nuevolution durch Amgen (das "Angebot") zu einemPreis von 32,50 SEK pro Aktie in bar. Das Angebot war mit Ablauf derursprünglichen Angebotsannahmefrist am 4. Juli 2019 vonAnteilseignern, die rund 97,6 % der insgesamt ausgegebenen und imUmlauf befindlichen Anteile und Stimmrechte von Nuevolution1repräsentieren, angenommen worden. Im Rahmen eines separaten Angebotsvon Amgen an die Inhaber der Optionsscheine, die in von Nuevolutionimplementierten Anreizprogrammen ausgegeben worden waren (die"Optionsscheine"), wurden alle der im Zuge der Programme zugeteilten5.109.254 Optionsscheine angeboten. Insgesamt entsprachen die vonAnteilseignern und Optionsscheininhabern im Rahmen des Angebots undOptionsscheinangebots angebotenen Wertpapiere rund 97,8 % derGesamtanzahl der Anteile und Stimmrechte von Nuevolution untervollständiger Berücksichtigung allfälliger Verwässerungseffekte.2 ImZuge der Ergebnisbekanntgabe am 8. Juli 2019 hatte Amgen das Angebotals bedingungsfrei erklärt und die Annahmefrist bis zum 24. Juli 2019verlängert, um den übrigen Anteilseignern von Nuevolution dieMöglichkeit zu geben, das Angebot anzunehmen.Nach Ende der verlängerten Annahmefrist am 24. Juli 2019 hattenweitere Nuevolution-Aktionäre das Angebot angenommen, die 230.932Anteile und Stimmrechte an Nuevolution repräsentieren, was rund 0,47%der Gesamtzahl der ausgegebenen und ausstehenden Anteile undStimmrechte an Nuevolution entspricht (rund 0,42% der Gesamtzahl derAnteile und Stimmrechte an Nuevolution auf einer voll verwässertenBasis).Amgen hält somit nach Ablauf der verlängerten Annahmefristinsgesamt 48.544.156 Anteile und Stimmrechte an Nuevolution, was rund98,0% der Gesamtzahl der ausgegebenen und ausstehenden Anteile undStimmrechte an Nuevolution entspricht (ca. 88,9% der Gesamtzahl derAnteile und Stimmrechte an Nuevolution auf einer voll verwässertenBasis). Die von den Aktionären und Optionsscheininhabern im Rahmendes Angebots bzw. Optionsscheinangebots angedienten Wertpapiereentsprechen zusammengenommen rund 98,2% der Gesamtzahl der Anteileund Stimmrechte an Nuevolution auf voll verwässerter Basis. Amgenbesaß oder kontrollierte zum Zeitpunkt der Angebotsbekanntmachungkeine Wertpapiere von Nuevolution und hat seitdem keine Wertpapierevon Nuevolution außerhalb des Angebots und des Optionsscheinangebotserworben.Amgen wird die Annahmefrist nicht weiter verlängern und dasAngebot damit abschließen. Die Abwicklung der restlichen während derverlängerten Annahmefrist angedienten Aktien wird voraussichtlich amoder um den 31. Juli 2019 erfolgen.Amgen hat die obligatorische Übernahme der Nuevolution-Anteileeingeleitet, die nicht im Rahmen des Angebots angedient wurden. DieAktien von Nuevolution werden nicht mehr an der Nasdaq Stockholmgelistet. Letzter Handelstag war der 26. Juli 2019, wie vonNuevolution in einer Pressemitteilung vom 12. Juli 2019 mitgeteilt.Informationen zum Angebot stehen auf folgenden Webseiten zurVerfügung: http://www.amgen.com/amgen/announcement undwww.sebgroup.com/prospectuses.Pressekontakt:Investoren: Arvind Sood, Amgen Inc., +1 805-447-1060.Presse: Trish Hawkins, Amgen Inc., +1 805-447-5631.Amgen legt die hierin angegebenen Informationen gemäß denÜbernahmeregeln der Nasdaq in Stockholm offen. Die Informationenwurden am 26. Juli 2019 um 22:00 Uhr MESZ zur Veröffentlichungeingereicht.Wichtige InformationenDiese Pressemitteilung wurde in schwedischer und englischer Spracheveröffentlicht.Das Angebot wurde gemäß den in der Angebotsunterlage dargelegtenBedingungen nicht an Personen gerichtet, deren Teilnahme am Angebotdie Erstellung zusätzlicher Angebotsunterlagen oder Eintragungen oderdie Ergreifung sonstiger Maßnahmen zusätzlich zu den nach schwedischemRecht erforderlichen Maßnahmen erfordert.Diese Pressemitteilung wird in keiner Gerichtsbarkeit veröffentlichtoder verbreitet, in der die Verbreitung oder das Angebot zusätzlicheMaßnahmen voraussetzen oder im Widerspruch zu den Gesetzen oderVorschriften dieser Jurisdiktion stehen, und darf weder per Post nochanderweitig in einer solchen Gerichtsbarkeit verbreitet werden.Empfänger dieser Pressemitteilung (einschließlich, aber nichtbeschränkt auf Vermögensverwalter, Treuhänder und andere imwirtschaftlichen Interesse anderer Handelnde), die den Gesetzen einersolchen Gerichtsbarkeit unterliegen, sind dazu verpflichtet, sich übergeltende Einschränkungen und Anforderungen zu informieren und dieseeinzuhalten. Eine Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann einenVerstoß gegen die Wertpapiergesetze einer solchen Gerichtsbarkeitdarstellen. Amgen schließt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungenausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für Verstöße gegendiese Restriktionen aus. Eine vorgebliche Annahme des Angebots, diesich direkt oder indirekt auf einen Verstoß gegen diese Restriktionenzurückführen lässt, bleibt unberücksichtigt.Ungeachtet dessen behält sich Amgen das Recht vor, die Annahme desAngebots durch nicht in Schweden ansässige Personen zu gestatten, wennAmgen nach eigenem Ermessen davon überzeugt ist, dass eine solcheTransaktion in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen undVorschriften durchgeführt werden kann.Soweit nach geltendem Recht und den geltenden Vorschriften zulässig,können Amgen oder seine Broker unabhängig vom Angebot direkt oderindirekt Anteile an Nuevolution vor oder während der Zeit, in der dasAngebot zur Annahme offen bleibt, erwerben oder den Erwerbveranlassen. Dies gilt auch für andere Wertpapiere, die sich direkt inNuevolution-Anteile umwandeln, eintauschen oder als solche ausübenlassen, wie beispielsweise Optionsscheine. Diese Käufe können über dieBörse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu verhandelten Preisenabgewickelt werden. Alle Informationen über solche Käufe werden imRahmen der gesetzlichen oder regulatorischen Anforderungen in Schwedenoffengelegt.Wichtige Informationen für US-amerikanische AnteilseignerDas in dieser Pressemitteilung beschriebene Angebot wurde für dieAktien von Nuevolution gemacht, einem schwedischen Unternehmen. DasAngebot wurde in den Vereinigten Staaten gemäß einer Freistellung vonbestimmten, in Rule 14d-1(c) im U.S. Securities Exchange Act of 1934in seiner jeweils gültigen Fassung ("U.S. Exchange Act") vorgesehenenUS-Tender Offer Rules und gemäß Section 14(e) des U.S. Exchange Actund im Übrigen in Übereinstimmung mit den Anforderungen desschwedischen Rechts abgegeben. Das Angebot unterliegt dementsprechendVeröffentlichungs- und Verfahrensvorschriften, die sich von dengültigen US-amerikanischen Verfahren und Gesetzen für inländischeÜbernahmeangebote unterscheiden, was unter anderem Rücktrittsrechte,Zeitplan des Angebots, Zahlungsverfahren und die Terminierung vonZahlungen betrifft. Es kann sich für US-amerikanische Anteilseignerals schwierig erweisen, ihre Rechte und alle Ansprüche, die sich ausden US-Bundeswertpapiergesetzen ergeben, durchzusetzen, da Nuevolutionaußerhalb der US-Gerichtsbarkeit firmiert und möglicherweise einigeoder alle seiner Führungskräfte und Direktoren außerhalb derGerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten wohnhaft sind.US-amerikanische Anteilseigner sind möglicherweise nicht in der Lage,ein ausländischer Unternehmen oder seine leitenden Angestellten oderDirektoren in einem Gericht außerhalb der Vereinigten Staaten fürVerstöße gegen die Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten zuverklagen. Es kann sich zudem als schwierig erweisen, einausländisches Unternehmen und seine verbundenen Unternehmen zuverpflichten, sich dem Urteil eines US-amerikanischen Gerichts zuunterwerfen. Der Erhalt von Bargeld aus dem Angebot kann fürAnteilseigner, die in den Vereinigten Staaten steuerpflichtig sind,möglicherweise entsprechend Einkommenssteuer des Bundes und gemäßgeltender lokaler und bundesstaatlicher Gesetze der VereinigtenStaaten sowie gemäß ausländischer oder sonstiger Steuergesetze alssteuerpflichtige Transaktion gelten. Jedem Anteilseigner wird dringendgeraten, einen unabhängigen professionellen Berater zu densteuerlichen Folgen des Angebots zu konsultieren. Gemäß gängigerschwedischer Praxis und Rule 14e-5(b) des U.S. Exchange Act könnenAmgen und seine verbundenen Unternehmen oder Broker (diegegebenenfalls als Vertreter Amgens oder seiner verbundenenUnternehmen fungieren) gegebenenfalls und nicht im Rahmen desAngebots, direkt oder indirekt Anteile an Nuevolution, die unter dasAngebot fallen, oder Wertpapiere, die sich direkt inNuevolution-Anteile umwandeln, eintauschen oder als solche ausübenlassen, vor oder während der Zeit, in der das Angebot zur Annahmeoffen bleibt, außerhalb der Vereinigten Staaten erwerben oder denErwerb veranlassen. Diese Käufe können entweder auf dem freien Marktzu aktuellen Preisen oder bei privaten Transaktionen zu vereinbartenPreisen erfolgen. Öffentlich gemachte Informationen über solche Käufeoder veranlasste Käufe in Schweden werden in gleichem Umfang denUS-amerikanischen Anteilseignern von Nuevolution offengelegt. Darüberhinaus können die Finanzberater von Amgen auch normaleKurshandelsgeschäfte mit Wertpapieren von Nuevolution betreiben, wasauch Käufe oder Vereinbarungen zum Kauf solcher Wertpapiere beinhaltenkann.Die Begriffe "Vereinigte Staaten" und "US" beziehen sich im Sinnedieses Abschnitts auf die Vereinigten Staaten von Amerika(einschließlich deren Territorien und Hoheitsgebiete, alleBundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika sowie den Districtof Columbia).Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung beinhaltet zukunftsgerichtete Aussagen, die aufden aktuellen Erwartungen, Prognosen und Annahmen von Amgen basieren.Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sindAussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden können,einschließlich aller Aussagen über den Ausgang des Angebots und derdaraus resultierenden Transaktionen, der Vorteile und Synergiensolcher Transaktionen, möglicher Folgen für die Anteilseigner vonNuevolution, die sich dazu entscheiden, das Angebot nicht anzunehmen,zukünftiger Möglichkeiten für Amgen oder Nuevolution, alle Schätzungenhinsichtlich Einnahmen, operativen Margen, Investitionen, Barmitteln,anderen finanziellen Kennzahlen, erwarteter rechtlicher,schiedsgerichtlicher, politischer, aufsichtsrechtlicher oderklinischer Ergebnisse oder Verfahren, Verhaltensmustern oderVerfahrensweisen von Kunden oder Verschreibern, Erstattungstätigkeitenund Ergebnissen sowie andere ähnliche Schätzungen und Ergebnisse.Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Tatsachen dar und beinhaltenerhebliche Risiken und Unsicherheiten, einschließlich der vorstehendaufgeführten, die in Amgens bei der U.S. Securities and ExchangeCommission eingereichten Unterlagen, einschließlich des letztenJahresberichts auf Formular 10-K und aller nachfolgenden periodischenBerichte auf Formular 10-Q und aktueller Berichte auf Formular 8-K, imDetail dargelegt werden. Wenn nicht anders angegeben, stellt Amgendiese Informationen mit Gültigkeit zum Datum der Pressemitteilungbereit und übernimmt, sofern dies nicht gemäß der Übernahmeregeln derNasdaq Stockholm oder geltendem Recht erforderlich ist, keineVerpflichtung, die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichtetenAussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder ausanderen Gründen zu aktualisieren. Zukunftsgerichtete Aussagen sindohne Gewähr, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich vonden von Amgen prognostizierten Ergebnissen abweichen.1 Basierend auf 49.524.903 Anteilen, der Gesamtanzahl der mit Standzum 26. Juli 2019 ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Anteile anNuevolution.2 Die in dieser Pressemitteilung genannten Zahlen wurden untervollständiger Berücksichtigung allfälliger Verwässerungseffektebasierend auf allen ausgegeben Optionsscheinen, abzüglich der 488.906ausgegebenen Optionsscheine, die Nuevolutions hundertprozentigeTochtergesellschaft Nuevolution A/S hält, berechnet.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/152881/amgen_logo.jpgOriginal-Content von: Amgen, übermittelt durch news aktuell