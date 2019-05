Amgen gibt empfohlenes öffentliches Barangebot an die Aktionäre von Nuevolution bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "Amgen":

Thousand Oaks, Kalifornien (ots/PRNewswire) -In Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland oder Südafrikaoder in irgendeiner Gerichtsbarkeit, in der das Vorlegen desAngebots, die Verbreitung dieser Pressemitteilung oder die Annahmeirgendeines Kaufangebots für Aktien den geltenden Gesetzen oderRegulierungen zuwiderhandeln würden oder neben den gemäß demschwedischen Gesetz geforderten Voraussetzungen weitererAngebotsunterlagen, Einreichungen oder anderer Angaben und Maßnahmenbedürfen, gilt das Angebot nicht, und diese Pressemitteilung könntein oder innerhalb dieser Länder und Gerichtsbarkeiten nicht, wederdirekt noch indirekt, verbreitet werden, noch wird irgendeinKaufangebot für Aktien von Wertpapierbesitzern oder stellvertretendfür diese in oder innerhalb dieser Länder und Gerichtsbarkeitenangenommen werden.Aktionäre aus den Vereinigten Staaten sollten sich auf denAbschnitt "Wichtige Informationen für US-amerikanische Aktionäre" amEnde dieser Pressemitteilung beziehen.Amgen Inc. ("Amgen") (NASDAQ:AMGN) gab heute ein empfohlenesöffentliches Barangebot an die Aktionäre von Nuevolution AB (publ.)("Nuevolution") für den Verkauf ihrer gesamten Aktien von Nuevolutionan Amgen (das "Angebot") bekannt. Die Aktien von Nuevolution sind imSmall-Cap-Segment an der Nasdaq Stockholm notiert.Das Angebot in Kurzform- Amgen bietet 32,50 SEK in bar für jede Nuevolution-Aktie (der "Angebotspreis").(1) Der Gesamtwert des Angebots beläuft sich aufrund 1.610 Millionen SEK, was umgerechnet einem Wert von rund 167Millionen US-Dollar entspricht.(2)- Das Angebot umfasst keine Optionsscheine, die von Nuevolution anTeilnehmer der von Nuevolution aufgesetzten Bonusprogrammeausgegeben wurden. Amgen wird diesen Teilnehmern im Zusammenhangmit dem Angebot einen fairen Ausgleich anbieten. Amgen könnteabseits des Angebots Aktien von Nuevolution kaufen oder einerVertrag über einen Kauf dieser Aktien (oder irgendwelcherWertpapiere, die in solche Aktien umwandelbar, umtauschbar bzw.dafür einsetzbar sind) schließen. Jeder durchgeführte Kauf undjedes Kaufarrangement wird mit dem schwedischen Recht und mit denÜbernahmeregeln der Nasdaq Stockholm (die "Übernahmeregeln") imEinklang sein und in Übereinstimmung mit den jeweils gültigenBestimmungen offengelegt werden.- Das Angebot entspricht einem Aufschlag von:- 169 % im Vergleich zum Schlusskurs der Nuevolution-Aktien an derNasdaq Stockholm am 21. Mai 2019 (dem letzten Handelstag vorBekanntgabe des Angebots), der bei 12,10 SEK lag;- 69 % im Vergleich zum höchsten gehandelten Kurs derNuevolution-Aktien an der Nasdaq Stockholm im Zeitraum von 52Wochen bis zum und einschließlich des 21. Mai 2019 (dem letztenHandelstag vor Bekanntgabe des Angebots), der bei 19,28 SEK lag;und- 166 % im Vergleich zum volumengewichteten durchschnittlichen Kursder Nuevolution-Aktien an der Nasdaq Stockholm während der 30aufeinander folgenden Kalendertage bis zum und einschließlich des21. Mai 2019 (dem letzten Handelstag vor Bekanntgabe des Angebots),der bei 12,20 SEK lag.- Das Board of Directors von Nuevolution gibt einstimmig dieEmpfehlung für eine Annahme des Angebots durch die Aktionäre vonNuevolution.(3)- Sunstone LSV Fund I K/S ("Sunstone"), Skandinaviska Enskilda BankenAB (publ.) und Stiftelsen Industrifonden ("Industrifonden"), diejeweils Anteile von rund 21 %, 20 % bzw. 18 % der ausstehendenAktien von bzw. Stimmrechte bei Nuevolution besitzen, habenMaßnahmen zur Annahme des Angebots unter bestimmten Bedingungeneingeleitet. Diese Maßnahmen betreffen insgesamt 59 % der gesamtenAktien von bzw. Stimmrechte bei Nuevolution.- Das Angebot steht nicht unter einem Finanzierungsvorbehalt. DasAngebot wird vollständig durch Barbestände finanziert.- Der Zeitraum für eine Annahme des Angebots wird voraussichtlich ambzw. um den 13. Juni 2019 beginnen und am bzw. um den 4. Juli 2019auslaufen. Die Abwicklung wird voraussichtlich am bzw. um den 15.Juli 2019 abgeschlossen sein.- Amgen hat sich entschieden, Vollzeit-Mitarbeitern von NuevolutionArrangements zur Weiterbeschäftigung anzubieten.- Raymond Deshaies, Ph.D., Senior Vice President des Bereichs GlobalResearch bei Amgen, sagte: "Unsere Vorstellung für dieForschungsorganisation von Amgen ist es, die Gesundheit vonPatienten und von Gesellschaften auf der ganzen Welt mithilfe vonNeuentdeckungen, Weiterentwicklungen und der Bereitstellung vonrevolutionären Medikamenten zu verbessern. Damit wir unsere Visionverwirklichen können, werden wir überzeugende Möglichkeiten wiediese ergreifen müssen, wobei hier die Fähigkeit von Amgen gestärktwird, schneller und effizienter neuartige niedermolekulareVerbindung gegen Targets, für die nur schwer ein Wirkstoffentwickelt werden kann, zu finden. Wir wissen unsere Zusammenarbeitmit Nuevolution in den vergangenen drei Jahren sehr zu schätzen undwir freuen uns darauf, deren Wissen und deren auf DNA-kodierterBibliothekstechnologie basierende Plattform für dieWirkstoffentdeckung noch umfassender in die voranschreitendeForschung von Amgen integrieren zu können."Hintergrund und Gründe für das AngebotAmgen ist ein weltweit führendes Biotech-Unternehmen, das tief inder innovativen wissenschaftlichen Arbeit verwurzelt ist. Amgenengagiert sich als einer der globalen Vorreiter in der Biotechnologiedafür, das Potenzial der Biologie für Patienten, die unterschwerwiegenden Erkrankungen leiden, zu erschließen, indem esinnovative humanmedizinische Behandlungsansätze findet, entwickelt,herstellt und vertreibt.Nuevolution ist ein führendes Biotech-Unternehmen mit einerPlattform für die Wirkstoffentdeckung für niedermolekulareVerbindungen. Es wurde 2001 gegründet und hat seinen Firmensitz inKopenhagen in Dänemark. Nuevolution bringt seine unternehmenseigenePlattform für die Wirkstoffentdeckung und seine Programme mit Pharma-und Biotech-Unternehmen zusammen, um gemeinsam zukünftige Vorteilefür Patienten zu suchen, die neuartige medizinischeBehandlungsoptionen brauchen. Nuevolution konzentriert sich mitseinen internen Programmen auf therapeutisch bedeutsame Targets beiEntzündungskrankheiten, in der Onkologie und der Immunonkologie.Neben anderen Produkten hat Nuevolution Chemetics® entwickelt, einepatentrechtlich geschützte, auf DNA-kodierter Bibliothekstechnologiebasierende Plattform für die Wirkstoffentdeckung, mit der Kandidatenfür neuartige Wirkstoffe für niedermolekulare Verbindung entdecktwerden können. Über die Plattform erhält man Zugang zum Screening vonMilliarden von Molekülen. Zudem bietet sie im Zuge derIdentifizierung von Wirkstoffkandidaten eine effiziente Optimierungder Wirkstoffeigenschaften. Chemetics® kam bereits in zahlreichenPartnerschaften zur Wirkstoffentdeckung und im Rahmen vonTechnologielizenzen zum Einsatz, darunter Krankheits-Targets, für dienur schwer ein Wirkstoff entwickelt werden kann, und dort, wo andereAnsätze bislang versagt haben.Seit Oktober 2016 waren Amgen und Nuevolution an einerMulti-Target-Kooperation beteiligt. Zwei der im Rahmen dieserZusammenarbeit durchgeführten Krebs-Programme haben schnelleFortschritte gezeigt, wobei Amgen für diese beiden ersten Programmeseine vertraglich zugesicherten Opt-in-Rechte ausgeübt hat. EinZusammenlegen der Geschäfte von Amgen und Nuevolution wird eineengere Einbindung der Nuevolution-Technologie und deren Expertise beider Wirkstoffentdeckung in Amgens Erfahrungen und Kapazitäten in denBereichen Forschung und Entwicklung, Produktion undKommerzialisierung ermöglichen. Das wiederum wird die Fähigkeit vonAmgen erhöhen, Patienten in sämtlichen therapeutischen Bereichen, indenen es tätig ist, zu helfen.Management und BeschäftigteAmgen weiß die Fähigkeiten und Talente des Managements und derMitarbeiter von Nuevolution sehr zu schätzen und es beabsichtigt,auch weiterhin das hervorragende Verhältnis, das Nuevolution zuseinen Mitarbeitern pflegt, aufrechtzuerhalten. UnterBerücksichtigung des derzeitigen Kenntnisstands, den Amgen überNuevolution hat, und in Anbetracht der aktuellen Marktlage, verfolgtAmgen keinerlei Absichten, im Anschluss an die Umsetzung des Angebotsetwas an der Zusammensetzung des Managementteams und bei wichtigenMitarbeitern zu verändern, noch plant Amgen derzeit, den Betrieb vonNuevolution umzustellen oder Standorte, an denen Nuevolution seineGeschäfte betreibt, zu verlegen.Amgen hat sich entschieden, allen Vollzeit-Mitarbeitern vonNuevolution ein Arrangement zur Weiterbeschäftigung anzubieten (das"Arrangement"), das den Zweck verfolgt, diese Personen dafür zugewinnen, auch nach Abschluss des Angebots und während deranschließenden Integrationsphase bei Nuevolution zu bleiben. Gemäßdem Arrangement würde Amgen an diese Personen, die sich für eineWeiterbeschäftigung bei Nuevolution bzw. Amgen nach Abschluss desAngebots entscheiden, eine Verpflichtungsvergütung auszuzahlen. Diesewürde über einen Zeitraum von bis zu drei Jahren nach Abschluss desAngebots ausgezahlt und aus Bargeldzahlungen und Restricted StockUnits ("RSUs"), die mit den in den Vereinigten Staaten an der NASDAQnotierten Amgen-Aktien verbunden sind, bestehen. Sowohl die Vergütungin bar als auch die Zuteilung der RSUs werden von der fortgesetztenBeschäftigung während des relevanten Zeitraums abhängig sein. Derderzeitige Gesamtwert der Verpflichtungsvergütungen würde über denZeitraum von bis zu drei Jahren die Summe von rund 8,5 MillionenUS-Dollar nicht übersteigen. Im Rahmen des Arrangements könnten denMitarbeiter zudem ergänzende Beschäftigungsbedingungen sowie dasRecht auf eine Teilnahme an dem bestehenden langfristigenBonusprogramm von Amgen angeboten werden.Die schwedische Wertpapieraufsichtsbehörde (Sw.Aktiemarknadsnämnden) hat in seiner Erklärung 2019:20 festgehalten,dass das Arrangement im Einklang mit den Übernahmeregeln steht,vorausgesetzt, dass das Board of Directors von Nuevolution demArrangement zustimmt und dass die Aktionäre von Nuevolution und derWertpapiermarkt über das Arrangement informiert werden. Das Board ofDirectors von Nuevolution hat dem Arrangement zugestimmt.Das AngebotAmgen bietet 32,50 SEK in bar für jede Nuevolution-Aktie. SollteNuevolution an Aktionäre Dividenden oder andere Ausschüttungenzahlen, deren Stichtag vor Abwicklung des Angebots liegt, reduziertsich der Angebotspreis entsprechend.Es werden keine Provisionen im Hinblick auf dieAbwicklungszahlungen für die an Amgen im Rahmen des Angebotsverkauften Nuevolution-Aktien fällig.Das Angebot entspricht einem Aufschlag von:- 169 % im Vergleich zum Schlusskurs der Nuevolution-Aktien an derNasdaq Stockholm am 21. Mai 2019 (dem letzten Handelstag vorBekanntgabe des Angebots), der bei 12,10 SEK lag;- 69 % im Vergleich zum höchsten gehandelten Kurs derNuevolution-Aktien an der Nasdaq Stockholm im Zeitraum von 52Wochen bis zum und einschließlich des 21. Mai 2019 (dem letztenHandelstag vor Bekanntgabe des Angebots), der bei 19,28 SEK lag;und- 166 % im Vergleich zum volumengewichteten durchschnittlichen Kursder Nuevolution-Aktien an der Nasdaq Stockholm während der 30aufeinander folgenden Kalendertage bis zum und einschließlich des21. Mai 2019 (dem letzten Handelstag vor Bekanntgabe des Angebots),der bei 12,20 SEK lag.Der Gesamtwert des Angebots beläuft sich auf rund 1.610 MillionenSEK, was umgerechnet einem Wert von rund 167 Millionen US-Dollarentspricht.(4)Das Angebot steht nicht unter einem Finanzierungsvorbehalt. DasAngebot wird vollständig durch Barbestände finanziert.Weder Amgen noch irgendein eng verbundenes Unternehmen oder eineandere eng verbundene Partei verfügt bei Nuevolution überirgendwelche Finanzinstrumente, die zum Zeitpunkt dieserBekanntmachung eine finanzielle Beteiligung an Nuevolution-Aktiendarstellen, noch hat Amgen Nuevolution-Aktien oder irgendeinFinanzinstrument, die eine finanzielle Beteiligung anNuevolution-Aktien im Sechsmonatszeitraum vor Bekanntgabe desAngebots darstellen könnten, gekauft oder einen solchen Kaufvereinbart. Weitere Informationen zu Maßnahmen, die Aktionäre miteinem größeren Aktienanteil zur Annahme des Angebots ergreifen,finden Sie weiter unten im Abschnitt "Maßnahmen zur Annahme desAngebots".Das Angebot umfasst keine Optionsscheine, die von Nuevolution anTeilnehmer der von Nuevolution aufgesetzten Bonusprogramme ausgegebenwurden. Amgen wird diesen Teilnehmern im Zusammenhang mit dem Angeboteinen fairen Ausgleich anbieten.Amgen könnte abseits des Angebots Aktien von Nuevolution kaufenoder einer Vertrag über einen Kauf dieser Aktien (oder irgendwelcherWertpapiere, die in solche Aktien umwandelbar, umtauschbar bzw. dafüreinsetzbar sind) schließen. Jeder durchgeführte Kauf und jedesKaufarrangement wird mit dem schwedischen Recht und mit denÜbernahmeregeln im Einklang sein und in Übereinstimmung mit denjeweils gültigen Bestimmungen offengelegt werden.Empfehlung des Board of Directors von NuevolutionDas Board of Directors von Nuevolution gibt einstimmig dieEmpfehlung für eine Annahme des Angebots durch die Aktionäre vonNuevolution.(5)Maßnahmen zur Annahme des AngebotsSunstone, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) undIndustrifonden, die jeweils Anteile von rund 21 %, 20 % bzw. 18 % derausstehenden Aktien von bzw. Stimmrechte bei Nuevolution besitzen,haben Maßnahmen zur Annahme des Angebots unter bestimmten Bedingungeneingeleitet. Diese Maßnahmen betreffen insgesamt 59 % der gesamtenAktien von bzw. Stimmrechte bei Nuevolution. Die unwiderruflichenMaßnahmen, die von Sunstone, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)und Industrifonden eingeleitet wurden, entsprechen ihrem jeweiligenAnteil an Aktien von Nuevolution. Die Maßnahmen unterliegen lediglichden Bedingungen des Angebots und werden nicht später als zum 1.September 2019 und sofern Amgen keinen substanziellen Verstoß gegendie Übernahmeregeln oder andere auf das Angebot anwendbaren Gesetzeund Regulierungen, wie etwa die EU-Marktmissbrauchsverordnung(596/2014/EU), begeht, für uneingeschränkt gültig erklärt.ANTEILSEIGNER ZAHL KAPITALBETEILIGUNGDERAKTIEN UNDSTIMMRECHTE INPROZENTSunstone LSV 10.242.701 21%Fund I K/SSkandinaviska 10.084.942 20%EnskildaBanken AB(publ.)Stiftelsen 8.997.908 18%IndustrifondenGesamt 29.325.551 59%Bedingungen des AngebotsDer Abschluss des Angebots hängt davon ab:a) ob das Angebot indem Maße akzeptiertwird, dass Amgen inden Besitz einesAnteils der Aktienvon Nuevolutionkommt, die mehr als90 % der gesamtenAktien vonNuevolutionausmachen (auf vollverwässerter Basis);b) dass Amgen imHinblick auf dasAngebot und dieÜbernahme vonNuevolution durchAmgen allenotwendigenregulatorischen,behördlichen oderähnliche Freigaben,Genehmigungen undEntscheidungen, soauch die durchWettbewerbsbehördenzu erteilenden, injedem Fall zu vonAmgen annehmbarenBedingungen erhält;c) dass es keinerleiUmstände gibt, (i)von denen Amgen zumZeitpunkt derBekanntgabe desAngebots keineKenntnis hatte und(ii) die erheblicheunerwünschteAuswirkungen habenwürden bzw. vondenen aus gutemGrund erwartetwerden könnte, dasssie erheblicheunerwünschteAuswirkungen auf dieVerkaufszahlen,Geschäftsergebnisse,die Liquidität, dasEigenkapital oderdas Anlagevermögenvon Nuevolutionhaben;d) dass weder dasAngebot noch dieÜbernahme vonNuevolution sichaufgrund derGesetzgebung oderandererRegulierungen, derEntscheidungirgendeines Gerichtsoder irgendeinerBehörde oderaufgrundirgendwelchervergleichbarenUmstände, dieeigentlichvorhersehbar sindodervernünftigerweisevorhersehbar seinkönnen und die Amgenzum Zeitpunkt derBekanntgabe desAngebots aus gutenGründen nichtvorhergesehen hat,als vollständig oderteilweise unmöglichoder erheblicheingeschränkterweisen;e) dass Nuevolutionkeinerlei Maßnahmenergreift, die eineBeeinträchtigung dererforderlichenVoraussetzungen füreine Platzierungoder den Abschlussdes Angebotswahrscheinlichmachen;f) dass keinerleiInformationen vonNuevolutionöffentlich gemachtoder von Nuevolutiongegenüber Amgenoffengelegt wurden,die substanziellunzutreffend,unvollständig oderirreführend sind,und dass NuevolutionsämtlicheInformationenöffentlich gemachthat, die von ihmöffentlich gemachtwerden sollten; undg) dass keine drittePartei einKaufangebot fürAktien vonNuevolution zuBedingungen bekanntgibt, die für dieAktionäre vonNuevolutionvorteilhafter alsdas vorliegendeAngebot sind.Amgen behält sich das Recht vor, das Angebot in dem Fallzurückzuziehen, dass sich herausstellt, dass irgendeine der obengenannten Bedingungen nicht ausreichend erfüllt wird bzw. nichtausreichend erfüllt werden kann. Im Hinblick auf die Bedingungen (b)- (g), wird es eine solche Zurücknahme allerdings nur dann geben,wenn deren unzureichende Erfüllung für den Kauf der Aktien vonNuevolution durch Amgen von substanzieller Bedeutung ist.Amgen behält sich das Recht vor, ganz oder teilweise auf eine odermehrere der oben genannten Bedingungen zu verzichten, was im Hinblickauf die oben genannte Bedingung (a) einschließt, dass das Angebotauch bei einer geringeren Annahmequote abgeschlossen wird.Kurze Beschreibung von AmgenAmgen engagiert sich dafür, das Potenzial der Biologie fürPatienten, die unter schwerwiegenden Erkrankungen leiden, zuerschließen, indem es innovative humanmedizinische Behandlungsansätzefindet, entwickelt, herstellt und vertreibt. Dieser Ansatz reicht vomEinsatz von Instrumenten wie der modernen Humangenetik bis hin zurEntschlüsselung der Komplexität von Krankheiten und dem Verständnisder Grundlagen der menschlichen Biologie.Amgen konzentriert sich auf Bereiche mit einem hochgradigungedeckten medizinischen Bedarf und nutzt dabei sein Wissen bei derHerstellung von Biopharmazeutika, um Lösungen zu finden, die dieErgebnisse für die Gesundheit verbessern und die Lebensqualität enormerhöhen. Amgen hat sich als Vorreiter in der Biotechnologie immerweiter hin zu einem der weltweit führenden unabhängigenBiotech-Unternehmen entwickelt. Es hat sich bislang für Millionen vonPatienten auf der ganzen Welt einsetzen können und entwickelt derzeiteine Pipeline an Medikamenten mit einem Potenzial, das bahnbrechendsein kann.Die Aktien von Amgen sind an der NASDAQ in den Vereinigten Staatennotiert. Weitere Informationen zu Amgen stehen unter www.amgen.comzur Verfügung. Die Adresse der Website soll nicht als Hyperlinkdienen und die auf unserer Website enthaltenen Informationen sollennicht als Teil dieser Pressemitteilung betrachtet werden.Kurze Beschreibung von NuevolutionNuevolution ist ein führendes Biotech-Unternehmen mit einerPlattform für die Wirkstoffentdeckung für niedermolekulareVerbindungen. Es wurde 2001 gegründet und hat seinen Firmensitz inKopenhagen in Dänemark. Nuevolution bringt seine unternehmenseigenePlattform für die Wirkstoffentdeckung und seine Programme mit Pharma-und Biotech-Unternehmen zusammen, um gemeinsam zukünftige Vorteilefür Patienten zu suchen, die neuartige medizinischeBehandlungsoptionen brauchen. Nuevolution konzentriert sich mitseinen internen Programmen auf therapeutisch bedeutsame Targets beiEntzündungskrankheiten, in der Onkologie und der Immunonkologie.Die Aktien von Nuevolution sind an der Nasdaq Stockholm, Schweden,notiert (Tickersymbol: NUE.ST). Weitere Informationen zu Nuevolutionstehen unter www.nuevolution.com zur Verfügung.SorgfaltspflichtAmgen hat eine übliche, bestätigende Due-Diligence-Prüfung vonNuevolution im Rahmen der Vorbereitung des Angebots durchgeführt.Nuevolution hat Amgen darüber informiert, dass Amgen imZusammenhang mit dieser Due-Diligence-Prüfung keineInsiderinformationen erhalten hat.Vorläufiger ZeitplanVoraussichtliches Datum für die 12.Veröffentlichung dieses JuniAngebotsdokuments:Voraussichtlicher 201913.Annahmezeitraum:Voraussichtliches JuniDatum für die Abwicklung: 2019 -4. Juli201915.Juli2019Amgen behält sich das Recht vor, den Annahmezeitraum zu verlängernund das Datum für die Abwicklung zu verschieben. Amgen wird jedeVerlängerung des Annahmezeitraums und/oder Verschiebung derAbwicklung mittels einer Pressemitteilung in Übereinstimmung mit dengültigen Gesetzen und Regulierungen bekannt geben.Zwangskauf und DelistingFalls Amgen in den Besitz vom mehr als 90 % der Aktien vonNuevolution kommt, beabsichtigt Amgen, ein Verfahren zum Zwangskaufbezüglich der verbliebenen Aktien von Nuevolution gemäß demschwedischen Aktiengesetz (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)) in Gangzu setzen. Amgen wird in diesem Zusammenhang das Delisting derNuevolution-Aktien von der Nasdaq Stockholm weiter vorantreiben.Anwendbares Recht und RechtsstreitigkeitenDas Angebot und ebenso die Vereinbarungen, die zwischen Amgen undden Nuevolution-Aktionären in der Folge des Angebots geschlossenwerden, sollten in Übereinstimmung mit dem in Schweden gültigenmateriellen Recht geregelt und ausgelegt werden. Jeder Rechtsstreitim Bezug auf das Angebot, oder der sich im Zusammenhang damit ergibt,sollte ausschließlich vor schwedischen Gerichten ausgetragen werden,und das Amtsgericht Stockholm (Sw. Stockholms tingsrätt) sollte daserstinstanzliche Gericht sein.Die Übernahmeregeln und die Regulierungen und Erläuterungen derschwedischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Sw. Aktiemarknadsnämnden)zur Auslegung und Anwendbarkeit der Übernahmeregeln, darunter, sofernanwendbar, die Regulierungen und Erläuterungen der schwedischenWertpapieraufsichtsbehörde zur Auslegung und Anwendbarkeit derehemals gültigen Regeln für öffentliche Angebote für den Kauf vonAktien, wie sie das Börsenkomitee der schwedischen Industrie (Sw.Näringslivets Börskommitté) festgelegt hat, sind auf das Angebotanzuwenden. Darüber hinaus hat sich Amgen am 20. Mai 2019 inÜbereinstimmung mit dem schwedischen Übernahmegesetz (Sw. lag(2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden),gegenüber der Nasdaq Stockholm vertraglich verpflichtet, diegenannten Regeln, Regulierungen und Erläuterungen einzuhalten undsich jeder Sanktion, die die Nasdaq Stockholm gegen Amgen im Falleines Verstoßes gegen die Übernahmeregeln verhängt, zu beugen. Am 22.Mai 2019 hat Amgen die schwedische Finanzaufsichtsbehörde (Sw.Finansinspektionen) über das Angebots und die oben genanntenMaßnahmen im Hinblick auf die Nasdaq Stockholm informiert.BeraterAmgen hat PJT Partners und SEB(6) als Finanzberater und Sullivan &Cromwell LLP und Mannheimer Swartling als Rechtsberater imZusammenhang mit dem Angebot beibehalten.Informationen zu dem AngebotInformationen zu dem Angebot stehen zur Verfügung unter:www.amgen.com/amgen/announcement undwww.sebgroup.com/prospectuses.Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:Investoren: Arvind Sood, Amgen Inc., +1 805-447-1060.Presse: Trish Hawkins, Amgen Inc., +1 805-447-5631.Amgen veröffentlicht die hier zur Verfügung gestelltenInformationen gemäß den Übernahmeregeln. Die Informationen wurden am22. Mai 2019 um 8.00 Uhr CEST zur Veröffentlichung bereitgestellt.Wichtige InformationenDiese Pressemitteilung wurde in schwedischer und in englischerSprache veröffentlicht.Das Angebot richtet sich, gemäß den Geschäftsbedingungen, die indieser Pressemitteilung dargelegt sind, nicht an Personen, derenBeteiligung an dem Angebot verlangt, dass irgendein zusätzlichesAngebotsdokument erstellt oder Meldung gemacht oder dass irgendeineandere Maßnahmen ergriffen werden muss, die über das gemäßschwedischem Recht Geforderte hinausgeht.Diese Pressemitteilung wird in keiner Gerichtsbarkeitveröffentlicht, vertrieben und auch nicht dorthin per Post versandtoder anders verbreitet oder verschickt, in der die Verbreitung oderdas Anbieten das Ergreifen irgendeiner dieser zusätzlichen Maßnahmenerfordern würde oder in Konflikt mit irgendwelchen Gesetzen undRegulierungen in solchen Gerichtsbarkeiten geraten würde. Personen,die diese Pressemitteilung erhalten haben (so auch, ohne daraufbeschränkt zu sein, Bevollmächtigte, Treuhänder und Verwalter) unddie den Gesetzen irgendeiner solchen Gerichtsbarkeit unterliegen,werden sich selbst über die je gültigen Beschränkungen und Vorgabeninformieren und diese auch selbst beachten müssen. Jede Missachtungdieser Vorgehensweise, könnte einen Verstoß gegen dieWertpapiergesetze in einer solchen Gerichtsbarkeit darstellen. In demUmfang, wie es das gültige Recht zulässt, schließt Amgen jedwedeVerantwortung oder Haftung für Verstöße gegen jedwede Beschränkungdurch irgendeine Person aus. Jede vermeintliche Annahme des Angebots,die direkt oder indirekt aus dem Verstoß dieser Beschränkungenresultiert, könnte unberücksichtigt bleiben.Das Angebot wird weder jetzt noch zukünftig, weder direkt nochindirekt, in Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland oderSüdafrika gemacht und auch nicht von außen in diese Gerichtsbarkeitenper Post oder durch den Einsatz irgendwelcher anderer Mittel oderInstrumente des zwischenstaatlichen Handels oder Außenhandels oderirgendeiner Einrichtung einer nationalen Börse in Australien, Kanada,Hongkong, Japan, Neuseeland oder Südafrika getragen. Das umfasst,ohne darauf beschränkt zu sein, Faxübertragung, elektronische Mail,Telex, Telefon, das Internet und andere Arten der elektronischenÜbermittlung. Das Angebot kann aufgrund eines solchen Einsatzes,solcher Mittel, Instrumente oder Einrichtungen in oder ausAustralien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland oder Südafrika odervon Personen, die in Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseelandoder Südafrika ansässig sind oder dort wohnen, nicht akzeptiertwerden und Aktien könnten im Rahmen des Angebots nicht angebotenwerden. Entsprechend werden diese Pressemitteilung und jede mit demAngebot im Zusammenhang stehende Dokumentation nicht, und sollten esauch nicht, in oder nach Australien, Kanada, Hongkong, Japan,Neuseeland oder Südafrika oder an irgendeine Person aus Australien,Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland oder Südafrika oder an irgendeinePerson, die in Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland oderSüdafrika ansässig ist, wohnt oder mit einer Adresse angemeldet ist,per Post oder anderweitig übermittelt, vertrieben, weitergeleitetoder versandt. Banken, Makler, Händler und andere Bevollmächtigte,die Aktien für Personen in Australien, Kanada, Hongkong, Japan,Neuseeland oder Südafrika halten, dürfen diese Pressemitteilung oderirgendein anderes im Zusammenhang mit dem Angebot erhaltenes Dokumentnicht an solche Personen weiterleiten. Amgen wird keine Überlegungenund Betrachtungen aus dem Angebot nach Australien, Kanada, Hongkong,Japan, Neuseeland oder Südafrika versenden.Jede vermeintliche Annahme des Angebots, die direkt oder indirektaus einem Verstoß gegen diese Beschränkungen resultiert, wirdungültig sein und jede vermeintliche Annahme durch eine Person, diein Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland oder Südafrikaansässig ist oder durch irgendeinen Vertreter, der treuhänderischoder anderweitig vermittelnd auf einer nicht-treuhänderischen Basisfür einen Auftraggeber tätig ist und Anweisungen von einem Standortin Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland oder Südafrikaerteilt, wird ungültig sein und nicht akzeptiert werden. JederAktieninhaber, der sich an dem Angebot beteiligt, wird darlegen, dasser keine Person aus Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseelandoder Südafrika ist, nicht in Australien, Kanada, Hongkong, Japan,Neuseeland oder Südafrika ansässig ist und sich nicht von Australien,Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland oder Südafrika aus an einemsolchen Angebot beteiligt und dass er nicht auf einernicht-treuhänderischen Basis für einen Auftraggeber tätig ist, dereine Person aus Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland oderSüdafrika ist, der in Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseelandoder Südafrika ansässig ist oder der einen Auftrag für eineBeteiligung an einem solchen Angebot von Australien, Kanada,Hongkong, Japan, Neuseeland oder Südafrika aus erteilt.Ungeachtet der vorstehenden Bemerkungen behält sich Amgen dasRecht vor zu gestatten, dass das Angebot von Personen angenommenwird, die nicht in Schweden wohnen, wenn Amgen, und zwar einzig nacheigenem Ermessen, es als ausreichend erfüllt erachtet, dass einesolche Transaktion in Übereinstimmung mit gültigen Gesetzen undRegulierungen durchgeführt werden kann.In dem Umfang, wie es das gültige Recht oder gültigenRegulierungen zulassen, könnte Amgen oder seine Makler Aktien vonNuevolution direkt oder indirekt, über den Umfang des Angebotshinaus, vor dem Zeitraum, während des Zeitraums oder nach demZeitraum, in dem das Angebot zur Annahme offensteht, kaufen oderVereinbarungen zu einem solchen Kauf treffen. Dies gilt auch fürandere Wertpapiere, die, wie etwa Optionsscheine, inNuevolution-Aktien direkt umwandelbar, umtauschbar oder dafüreinsetzbar sind. Diese Käufe könnten über die Börse zum Marktpreisoder außerhalb der Börse zu einem je ausgehandelten Preis abgewickeltwerden. Alle Informationen über solche Käufe werden nach Maßgabe derGesetze und Regulierungen in Schweden offengelegt.Wichtige Informationen für US-amerikanische AktionäreDas in dieser Bekanntmachung beschriebene Angebot gilt für Aktienvon Nuevolution, einem schwedischen Unternehmen. Das Angebot wird inden Vereinigten Staaten unter Berücksichtigung einer Ausnahmebestimmter Regeln für US-amerikanische Kaufofferten gemacht, wie siein Regel 14d-1(c) gemäß dem U.S. Securities Exchange Act von 1934 inder gültigen Fassung (der "U.S. Exchange Act"), in Übereinstimmungmit Abschnitt 14(e) des U.S. Exchange Act und anderweitig inÜbereinstimmung mit den Vorgaben des schwedischen Rechts festgelegtsind. Entsprechend wird das Angebot der Offenlegungspflicht undanderen Verfahrensvorgaben unterliegen, was im Hinblick aufRücknahmerechte den Zeitplan des Angebots, Verfahrensweisen zurAbwicklung und den Zeitpunkt von Zahlungen einschließt, die jeweilsvon den anwendbaren Vorgaben abweichen können, wie sie gemäß denVerfahrensweisen und Gesetzen für US-amerikanische inländischeKaufofferten gelten. Es könnte für US-amerikanische Aktionäreschwierig sein, ihre Rechte und irgendwelche Ansprüche, die sich ausden US-Bundeswertpapiergesetzen ergeben, durchzusetzen, weil sichNuevolution in einer nicht US-amerikanisches Gerichtsbarkeit befindetund einige oder alle Führungskräfte und Vorstände des Unternehmensihren Wohnsitz in einer nicht US-amerikanischen Gerichtsbarkeithaben. US-amerikanischen Aktionären könnte es nicht möglich sein, einnicht US-amerikanisches Unternehmen oder dessen Führungskräfte oderVorstände vor einem nicht US-amerikanischen Gericht wegen Verletzungder US-amerikanischen Wertpapiergesetze zu verklagen. Des Weiterenkönnte es schwierig sein, ein nicht US-amerikanisches Unternehmen undseine verbundenen Unternehmen dazu zu zwingen, sich selbst unter dasUrteil eines US-amerikanischen Gerichts zu stellen. Der im Rahmen desAngebots vorgesehene Erhalt von Bargeld durch Aktionäre, dieUS-amerikanische Steuerzahler sind, könnte im Sinne derUS-Bundeseinkommensteuer und gemäß US-bundesstaatlichen und lokalenUS-amerikanischen sowie ausländischen und anderen Steuergesetzen einesteuerpflichtige Transaktion darstellen. Allen Aktionären wirddringend empfohlen, jeweils ihre unabhängigen professionellenSteuerberater im Hinblick auf die steuerlichen Konsequenzen desAngebots zurate zu ziehen.Im Einklang mit der üblichen schwedischen Praxis und unterEinhaltung von Regel 14e-5(b) des U.S. Exchange Act könnten Amgen undseine verbundenen Unternehmen oder Makler (die je nachdem alsVertreter für Amgen oder seine verbundenen Unternehmen auftreten) vonZeit zu Zeit und anders, als es das Angebot vorsieht, direkt oderindirekt Aktien von Nuevolution, die Gegenstand des Angebots sind,oder irgendwelche Wertpapiere, die in solche Aktien vor dem Zeitraumoder während des Zeitraums, in dem das Angebot zur Annahmeoffengehalten wird, umwandelbar, umtauschbar oder dafür einsetzbarsind, außerhalb der Vereinigte Staaten kaufen oder einen solchen Kaufarrangieren. Diese Käufe könnten entweder in offenen Märkten zujeweils aktuellen Preisen oder im Rahmen privater Transaktionen zujeweils auszuhandelnden Preisen durchgeführt werden. In dem Umfang,in dem Informationen über solche Käufe oder Kaufarrangements inSchweden öffentlich gemacht werden, werden diese Informationen auchden US-amerikanischen Aktionären von Nuevolution offengelegt.Außerdem könnten sich die Finanzberater von Amgen imgeschäftsüblichen Rahmen am Handel mit Wertpapieren von Nuevolutionbeteiligen, was Käufe von oder Kaufarrangements für solcheWertpapiere einschließen könnte.Im Rahmen dieses Abschnitts stehen Ausdrücke wie "VereinigteStaaten" und "US-amerikanisch" oder "U.S." für die VereinigtenStaaten von Amerika (ihre Territorien und Besitzungen, alleBundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika und der District ofColumbia).Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, dieauf den Erwartungen und Überzeugungen von Amgen beruhen. SämtlicheAussagen, die keine Aussagen über historische Tatsachen sind, sindAussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden können,so etwa jede Aussage über Auswirkungen des Angebots und jeder darausresultierenden Transaktion, die Vorteile und Synergien, die sich ausirgendeiner dieser Transaktionen ergeben, die möglichen Konsequenzendes Angebots für jene Aktionäre von Nuevolution, die sich dazuentschieden haben, das Angebot nicht zu akzeptieren, zukünftigeChancen für Amgen oder Nuevolution und jedwede Erwartung im Hinblickauf Umsätze, operative Gewinnmargen, Investitionen, Barmittel, andereFinanzkennzahlen, erwartete rechtliche, schiedsgerichtliche,politische, regulatorische oder klinische Ergebnisse bzw. Verfahren,Verhaltens- oder Verfahrensweisen von Kunden und Verschreibern,Rückzahlungen und deren Folgen sowie andere derartige Einschätzungenund Ergebnisse. Zukunftsgerichtete Aussagen geben keine Tatsachenwider und beinhalten erhebliche Risiken und Unsicherheiten, wie jene,die weiter oben besprochen und ausführlicher in den bei der U.S.Securities and Exchange Commission von Amgen eingereichten Berichtendargelegt wurden, darunter der zuletzt eingereichte Jahresbericht aufFormular 10-K und alle in der Folge eingereichten regelmäßigenBerichte auf Formular 10-Q und aktuelle Berichte auf Formular 8-K.Sofern nicht anders angegeben, stellt Amgen diese Informationen mitGültigkeit zum Veröffentlichungsdatum dieser Pressemitteilung bereitund übernimmt, sofern dies nicht durch die Übernahmeregeln odergeltendes Recht gefordert wird, keinerlei Verpflichtung, irgendeineder in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagenaufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitigzu aktualisieren. Keine der zukunftsgerichteten Aussagen kanngewährleistet werden und die tatsächlichen Ergebnisse könnenwesentlich von denjenigen abweichen, die von Amgen vorausgesagtwerden.Hinweise(1) Sollte Nuevolution an Aktionäre Dividenden oder andereAusschüttungen zahlen, deren Stichtag vor Abwicklung des Angebotsliegt, reduziert sich der Angebotspreis entsprechend.(2) Der Gesamtwert des Angebots basiert auf den 49.524.903 Aktien,die die Gesamtzahl der ausgegebenen und ausstehenden Aktien vonNuevolution darstellen. Nuevolution hält keine seiner Aktien selbst.Der Gesamtwert des Angebots in US-Dollar basiert auf dem Wechselkurs(wie von Bloomberg am 21. Mai 2019, 17.30 Uhr CEST veröffentlicht)von 9,66 SEK für 1,00 USD.(3) Da Sunstone Maßnahmen eingeleitet hat, seineNuevolution-Aktien in das Angebot einzubringen (siehe Abschnitt"Maßnahmen zur Annahme des Angebots"), hat sich das VorstandsmitgliedSøren Lemonius, der Partner von Sunstone Capital ist, einemverbundenen Unternehmen von Sunstone, nicht an der Entscheidung desBoard of Directors von Nuevolution für eine Empfehlung des Angebotsbeteiligt. Die anderen Mitglieder des Board of Directors vonNuevolution, die sich an dieser Entscheidung beteiligt haben, gabeneinstimmig eine Empfehlung für das Angebot ab.(4) Der Gesamtwert des Angebots basiert auf den 49.524.903 Aktien,die die Gesamtzahl der ausgegebenen und ausstehenden Aktien vonNuevolution darstellen. Nuevolution hält keine seiner Aktien selbst.Der Gesamtwert des Angebots in US-Dollar basiert auf dem Wechselkurs(wie von Bloomberg am 21. Mai 2019, 17.30 Uhr CEST veröffentlicht)von 9,66 SEK für 1,00 USD.(5) Da Sunstone Maßnahmen eingeleitet hat, seineNuevolution-Aktien in das Angebot einzubringen (siehe Abschnitt"Maßnahmen zur Annahme des Angebots"), hat sich das VorstandsmitgliedSøren Lemonius, der Partner von Sunstone Capital ist, einemverbundenen Unternehmen von Sunstone, nicht an der Entscheidung desBoard of Directors von Nuevolution für eine Empfehlung des Angebotsbeteiligt. Die anderen Mitglieder des Board of Directors vonNuevolution, die sich an dieser Entscheidung beteiligt haben, gabeneinstimmig eine Empfehlung für das Angebot ab.(6) Jede nach US-amerikanischen Recht geregelte Aktivität wird vonder SEB Securities Inc. gemäß der unter dem Securities Exchange Actöffentlich bekannt gegebenen Regel 15-a-6 durchgeführt.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/152881/amgen_logo.jpgOriginal-Content von: Amgen, übermittelt durch news aktuell