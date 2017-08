Amgen: So steht es um Amgen nach den Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Amgen":

Liebe Leser,

das am Umsatz gemessen weltweit größte Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen Amgen hat kürzlich mit dem Migräne-Medikament Aimovig in den USA einen Erfolg beim Antrag auf die Zulassung bei der FDA verbuchen können. Bis Mai 2018 will die FDA über die Zulassung des Medikaments entscheiden. Sollte Aimovig für den Markt zugelassen werden, plant Amgen die Vermarktung zusammen mit Novartis im Rahmen eines Joint Ventures. Das Medikament wäre das erste seiner Art und dürfte maßgeblich zum langfristigen Umsatzwachstum von Amgen beitragen.

Kein Umsatzsanstieg auf Jahresbasis in den Folgequartalen

Per Q2 2017 hatte Amgen ein Umsatzwachstum von 2 % auf 5,8 Mrd. US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Gegenüber dem Vorquartal ergab das Plus 6 %. Maßgeblich für das Umsatzwachstum per Q2 2017 waren die Medikamente Prolia, Nplate, Kyprolis sowie Repathe. Für das dritte Quartal wird allerdings ein leichter Rückgang sowohl auf Jahresbasis als auch gegenüber dem Vorquartal erwartet, während die Umsätze im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal leicht anziehen sollen, den Umsatz aus 2016 aber dennoch nicht übertreffen dürften.

Prognose für das Ergebnis je Aktie angehoben

Netto verdiente Amgen per Q2 2017 2,4 Mrd. US-Dollar und erzielte damit einen Anstieg von 12 % gegenüber dem Vorjahr und 3 % gegenüber dem ersten Quartal. Das Ergebnis je Aktie betrug 3,27 US-Dollar und lag damit 15 % über dem Ergebnis im Vorjahr. Für das gesamte Jahr 2017 erwartet Amgen Umsätze zwischen 22,3-23,1 Mrd. US-Dollar. Das Ergebnis je Aktie soll zwischen 12,00-12,60 US-Dollar liegen. Die Prognose für das Ergebnis je Aktie hatte das Unternehmen im Rahmen des Quartalsberichts angehoben und zwar von einer Spanne von 11,80-12,60 US-Dollar. Von 24 Analysten vergeben derzeit zehn eine „Kaufen“-Bewertung, vierzehn Analysten bewerten die Aktie mit „Halten“. Es gibt keine „Verkaufen“-Bewertungen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.