Amgen Foundation baut das Amgen Scholars Program aus (FOTO)

München (ots) -In den nächsten vier Jahren 1.500 neue Scholars- Amgen Foundation investiert 21 Millionen US-Dollar in das AmgenScholars Program- Seit 2009: Ludwig-Maximilians-Universität München gehört zu den24 renommierten Partneruniversitäten- Wissenschaftler von morgen: Ehemalige Scholars verfolgen einewissenschaftliche KarriereDie Amgen Foundation hat ihr internationalesSommerforschungsprogramm für Studierende erweitert: 24 renommierteUniversitäten in den USA, Europa und Asien nehmen zukünftig am AmgenScholars Program teil. Über 1.500 Studierende haben die Gelegenheit,einen Sommer in einer der weltweit führenden Forschungseinrichtungenzu verbringen und sowohl biomedizinische als auch biotechnologischePraxiserfahrungen zu sammeln. Für die Fortführung und Erweiterung desAmgen Scholars Programs in den nächsten vier Jahren investiert dieAmgen Foundation 21 Millionen US-Dollar. Damit hat die AmgenFoundation im Laufe von 16 Jahren insgesamt 74 Millionen US-Dollarfür das Amgen Scholars Program aufgewendet und 5.400 jungenStudierenden einen Forschungsaufenhalt an einer internationalenUniversität ermöglicht.Amgen Scholars Program: Förderung der naturwissenschaftlichenAusbildungDas Amgen Scholars Program ist ein Beispiel der Bildungsförderungder Amgen Foundation. Bis heute hat die Amgen Foundation fast 150Millionen US-Dollar in wissenschaftliche Bildungsprogrammeinvestiert. Mit der Erweiterung des Amgen Scholars Programs sind achtneue Partner mit dabei: in den Vereinigten Staaten die DukeUniversität, die Johns Hopkins Universität, das Southwestern MedicalCenter der Universität von Texas und die Yale Universität, zudem dieNationale Universität von Singapur, die Tsinghua Universität inPeking, die Universität von Melbourne und die Universität vonToronto. Die Zusammenarbeit mit den bisherigen wissenschaftlichenPartnern des Amgen Scholars Programs wird fortgesetzt, hierzu gehörenin Europa die Ludwig-Maximilians-Universität in München sowie die ETHZürich in der Schweiz, das Institut Pasteur in Frankreich, dasKarolinska Institut in Schweden und die Universität Cambridge inGroßbritannien.Seit 2009 ist die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)Gastgeber für das Amgen Scholars Europe Program. Jeden Sommer kommenrund 20 Studierende aus Europa nach München, um erste eigeneForschungserfahrungen zu sammeln und sich in wissenschaftlichenSeminaren und Workshops auszutauschen."Für die LMU ist die Zusammenarbeit mit der Amgen Foundation einsehr wichtiger Baustein im Hinblick auf die Internationalisierung derLMU", sagt Dr. Stefan Lauterbach, Leiter des Referats internationaleAngelegenheiten an der LMU. "Hochqualifizierte europäischeStudierende erhalten die Möglichkeit, über ein Forschungsprojekt, dasvon unseren besten Professoren betreut wird, in die aktuelleForschung im Bereich der Life Sciences einzutauchen und gleichzeitigauch die LMU und München im Sommer kennenzulernen. Für uns ist esbesonders wichtig, dass die LMU hier im Verbund mit den bestenUniversitäten in Europa agiert und auf diese Weise ein Netzwerkzukünftiger junger Forscher entsteht, das insbesondere im jährlichenAbschlusssymposium in Cambridge geknüpft wird." "EinForschungsaufenthalt an der Ludwig-Maximilians-Universität zu Beginndes Studiums ist eine einmalige Chance", sagt Dr. Roman Stampfli,Geschäftsführer der Amgen GmbH. "Das Amgen Scholars Program machtWissenschaft und Forschung attraktiv und gibt jungenNaturwissenschaftlern wichtige Impulse für ihre Karriere."Erfolgsgeschichte: Ehemalige Scholars schlagen wissenschaftlicheLaufbahn einFast 4.000 Studierende von 700 Colleges und Universitäten habenseit 2006 am Amgen Scholars Program teilgenommen. 99 Prozent derbefragten Absolventen sagen, dass das Programm ihre akademische oderberufliche Karriere beeinflusst hat. So streben von den ehemaligenScholars derzeit fast 900 einen höheren akademischen Abschluss an,weitere 280 Alumnis haben bereits promoviert und mehr als 500ehemalige Teilnehmer des Amgen Scholars Program arbeiten imwissenschaftlichen Bereich.Über AmgenAmgen ist ein weltweit führendes unabhängigesBiotechnologie-Unternehmen, das mit nahezu 20.000 Mitarbeitern infast 100 Ländern weltweit seit fast 40 Jahren vertreten ist. InDeutschland arbeiten wir an drei Standorten mit über 700 Mitarbeiternjeden Tag daran, Patienten zu helfen. Weltweit profitieren jährlichMillionen von Patienten mit schweren oder seltenen Erkrankungen vonunseren Therapien. Unsere Arzneimittel werden in der Nephrologie,Kardiologie, Hämatologie, Onkologie, Knochengesundheit und beichronisch-entzündlichen Erkrankungen eingesetzt. Wir verfügen übereine vielfältige Pipeline und haben kürzlich Biosimilars mit in unserPortfolio aufgenommen. www.amgen.deÜber die Amgen FoundationGesellschaftliches Engagement ist für dasBiotechnologie-Unternehmen Amgen integraler Bestandteil seinesunternehmerischen Handelns. Um die weltweiten Projekte zukoordinieren, wurde 1991 die Amgen Foundation gegründet. Ziel derAmgen Foundation ist es, Wissenschaftler von morgen zu inspirierenund zu fördern, die naturwissenschaftliche Ausbildung zu verbessernund die Gemeinschaften zu stärken, in denen Mitarbeiter von Amgenleben und arbeiten.Bis heute hat die Amgen Foundation weltweit nahezu 300 MillionenUS-Dollar in Projekte von lokalen, regionalen und internationalenPartnern investiert, davon mehr als 150 Millionen US-Dollar inwissenschaftliche Bildungsprogramme. In Deutschland unterstützt dieAmgen Foundation das Biotechnologie-Schulprogramm Amgen BiotechExperience für Lehrer und Schüler, die beidenJugendforschungseinrichtungen Science College Overbach und dasGläserne Labor in Berlin-Buch sowie das Amgen Scholars EuropeProgram, das Forschungsmöglichkeiten für Studierende schafft.www.amgeninspires.comZukunftsgerichtete AussagenDieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf denaktuellen Erwartungen und Einschätzungen von Amgen basieren. Solche sich in der klinischen Prüfung befindlichenProduktkandidaten sind nicht von der U.S. Food and DrugAdministration zugelassen und es können keine Rückschlüssehinsichtlich Sicherheit und Wirksamkeit der sich in der klinischenPrüfung befindlichen Produktkandidaten gezogen werden.