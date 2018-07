Amgen: Aktienanalyse vom 05.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Amgen":

Amgen weist am 05.07.2018, 21:10 Uhr einen Kurs von 187,59 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Biotechnologie" geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Amgen liegt bei 46,01, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Amgen bewegt sich bei 40,18. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

2. Dividende: Amgen schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Biotech & Pharma auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,86 % und somit 1,48 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,39 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an zwei Tagen im positiven Bereich, während an acht Tagen eine negative Diskussion überwog. An vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Es sind meist ebenfalls negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um Amgen diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Sell"-Bewertung. Im Betrachtungszeitraum gab es außerdem drei Handelssignale (3 mal "Sell", 0 mal "Buy") auf der Basis der Kommunikation in den sozialen Medien. Aufgrund des erhöhten Verkaufsinteresses liegt für dieses Kriterium eine "Sell" Bewertung vor. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Sell"-Rating festhalten.