Amgen Aktie: Zahlt 1,9 Milliarden Dollar für die Übernahme!

Amgen Inc(NASDAQ: AMGN) hat sich bereit erklärt, Five Prime Therapeutics Inc (NASDAQ: FPRX) für 38 $ pro Aktie in bar zu übernehmen, was einem Eigenkapitalwert von rund 1,9 Mrd. $ entspricht.

Der Angebotspreis von $38 stellt einen satten Aufschlag von 79% auf den letzten Schlusskurs von $21,26 am Mittwoch dar. Die Pipeline von Five Prime im Bereich der Immunonkologie und gezielten Krebstherapien umfasst