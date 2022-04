Amgen-Aktie: Neue Veröffentlichung!

Weitere Suchergebnisse zu "Amgen":

Schauen Sie rein! Eli Lilly And Co (NYSE:LLY) präsentierte weitere Daten für seinen IL-13-Inhibitor bei Patienten mit atopischer Dermatitis (AD). Lebrikizumab reinigte die Haut der Patienten statistisch signifikanter als Placebo. Die Daten stammen aus einer Phase-3-Studie, in der Lebrikizumab in Kombination mit topischen Kortikosteroiden (TCS) bei 211 Erwachsenen und Jugendlichen mit mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis untersucht wurde. Der primäre Endpunkt wurde daran gemessen,… Hier weiterlesen