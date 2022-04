Amgen-Aktie: Langzeitdaten Bekanntgegeben!

Weitere Suchergebnisse zu "Medtronic":

Finanztrends Video zu Amgen



mehr >

Was geschah Amgen Inc (NASDAQ:AMGN) gab die Präsentation von Langzeitdaten aus der Phase-1/2-Studie CodeBreaK 100 zu Lumakras (Sotorasib) bei KRAS G12C-mutiertem fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) bekannt. In der langfristigen, zweijährigen Analyse von 174 stark vorbehandelten Patienten zeigte Lumakras eine zentral bestätigte objektive Ansprechrate (ORR) von 40,7%, eine Krankheitskontrollrate (DCR) von 83,7% und eine mediane Dauer des Ansprechens (DOR) von 12,3 Monaten. Fünf Patienten erreichten ein… Hier weiterlesen