Amgen Aktie: Kein gutes Jahr bisher!

Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN) hat einen rauen Start in dieses Jahr, nachdem der Umsatz im 1. März-Quartal um 4% gegenüber dem Vorjahresquartal zurückging, während der Gewinn um etwa 10% fiel.

Ergebnis

Obwohl die Stückzahlen im Quartal um 4% stiegen, war die Umsatzenttäuschung in erster Linie an niedrigere Preise gebunden. Die Nettoverkaufspreise fielen im Jahresvergleich um 7%, so das Unternehmen. Der Umsatz lag bei 5,9 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



