Ametek: Es wird immer turbulenter!

Der Kurs der Aktie Ametek steht am 15.12.2018, 09:28 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 70,4 USD. Der Titel wird der Branche "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Ametek auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 11 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Ametek-Aktie sind 11 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Ametek aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 87,18 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (70,39 USD) ausgehend um 23,86 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Ametek von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Ametek weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,77 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Electrical Equipment") von 1,96 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,2 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Ametek derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 74,71 USD, womit der Kurs der Aktie (70,39 USD) um -5,78 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 71,81 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -1,98 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".