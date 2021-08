Ameriwest Lithium-Aktie: Das Timing stimmt!

Die Ameriwest Lithium-Aktie wird erst seit wenigen Monaten gehandelt, freut sich aber bereits über einen handfesten Aufwärtstrend. In Frankfurt ging es mit dem Titel seit dem späten Frühjahr bereits um 17,7 Prozent aufwärts, was für so ein junges Unternehmen alles andere als selbstverständlich ist.

Das Management hat sich aber auch den perfekten Zeitpunkt für den Börsenstart ausgesucht. Seit Monaten schießen die Lithiumpreise



