Amerisur: Ist das wirklich normal?

Für die Aktie Amerisur stehen per 31.08.2018 15,06 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. Amerisur zählt zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Amerisur einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Amerisur jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Amerisur-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 16,77 GBP mit dem aktuellen Kurs (15,06 GBP), ergibt sich eine Abweichung von -10,2 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (14,79 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,83 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Amerisur-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,73 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energy") liegt Amerisur damit 60,51 Prozent unter dem Durchschnitt (51,78 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Oil, Gas & Coal" beträgt 51,78 Prozent. Amerisur liegt aktuell 60,51 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Amerisur. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.