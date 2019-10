AmerisourceBergen: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "AmerisourceBergen":

Für die Aktie AmerisourceBergen stehen per 31.10.2019, 07:31 Uhr 85.9 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. AmerisourceBergen zählt zum Segment "Gesundheitspflege-Vertreiber".

AmerisourceBergen haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 Analystenbewertungen für die AmerisourceBergen-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 5 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die AmerisourceBergen-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu AmerisourceBergen vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 89,6 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 4,37 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (85,85 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält AmerisourceBergen somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für AmerisourceBergen. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 51,57 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass AmerisourceBergen momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? AmerisourceBergen ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 44,66). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. AmerisourceBergen wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Dividende: AmerisourceBergen hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 1,83 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.54%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,71 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.