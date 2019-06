Ameris: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Ameris am 25.06.2019, 09:23 Uhr, mit dem Kurs von 37,72 USD. Die Aktie der Ameris wird dem Segment "Regionalbanken" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Ameris entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Ameris-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Ameris-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ameris vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 55,75 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 47,8 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (37,72 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Ameris somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Ameris in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Ameris von 37,72 USD ist mit -3,18 Prozent Entfernung vom GD200 (38,96 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 36,54 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +3,23 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Ameris-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.