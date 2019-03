"Amerikas verzockte Renten": ZDFinfo-Doku über gefährdete Pensionsansprüche (FOTO)

Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -Riskante Börsenspekulation hat bei den staatlichen Pensionskassenin den USA ein Loch von vielen Milliarden gerissen -Pensionsansprüche von Tausenden Staatsbediensteten sind gefährdet."Amerikas verzockte Renten - Vom Staatsdienst in die Armut" heißt esam Donnerstag, 14. März 2019, 19.30 Uhr, in ZDFinfo. Die neuePBS-Frontline-Doku (Originaltitel: "The Pension Gamble") zeigt, dassfast die Hälfte aller US-Bundesstaaten nicht genug gespart hat, umihren Staatsbediensteten die versprochenen Pensionen zu zahlen.In US-Bundesstaat Kentucky wurde die Pensionskasse über Jahre füröffentliche Projekte geplündert, die über Steuererhöhungen hättenfinanziert werden müssen. Investitionen in spekulative Hedgefondsbrachten die Pensionskassen dann endgültig in Schwierigkeiten.Für Staatsbedienstete verkörpert die Pension ein Versprechen desStaates. Er gesteht ein, dass die Bezahlung für Lehrer, Polizistenund Feuerwehrleute zwar nicht ihrem Wert entspricht, die Pension siedafür aber im Alter versorgt. "Wir akzeptieren das niedrige Gehalt,weil wir uns um unsere Altersvorsorge selbst nicht kümmern müssen.Ein Sicherheitsnetz wird uns auffangen, wenn wir zu alt zumUnterrichten sind", sagt Geschichtslehrer Randy Wieck. Ob diesesVersprechen aufrechterhalten werden kann, ist derzeit äußerstfraglich."Amerikas verzockte Renten - Vom Staatsdienst in die Armut" isterneut am Mittwoch, 20. März 2019, 13.00 Uhr und 1.15 Uhr, in ZDFinfozu sehen.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/rentenhttps://zdfinfo.dehttps://twitter.com/ZDFinfohttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell