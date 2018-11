Amerikas neue Sklaven: ZDFinfo-Doku über Menschenhandel in den USA (FOTO)

Mainz (ots) -Zu acht im Wohnwagen, umgeben von Hühnerkot: Jugendliche ausLateinamerika, die unter falschen Versprechungen von Schleusern insLand gelockt wurden, schuften auf Farmen in den USA. DieDokumentation "Amerikas neue Sklaven - Menschenhandel in den USA"zeigt am Donnerstag, 8. November 2018, 21.00 Uhr in ZDFinfo, wie eineGruppe von Teenagern aus Guatemala gezwungen wurde, gegen ihrenWillen auf einer Hühnerfarm in Ohio zu arbeiten. DieInvestigativ-Reporterin Daffodil Altan enthüllt ein kriminelles Netz,das unbegleitete Minderjährige ausbeutet (Originaltitel dieser PBSFrontline-Doku: "Trafficked in America").Die Dokumentation deckt auch die unrühmliche Rolle derUS-Regierung auf: Trotz scharfer Grenzkontrollen wird bei angeblichenAngehörigen unbegleiteter Flüchtlinge, die häufig deren Schleusersind, nicht so genau hingeschaut. Die Kultur des Wegschauens imUmgang mit illegalen Arbeitsmigranten bringt ein ehemaligerGeschäftsführer einer Hühnerfarm in der Dokumentation so auf denPunkt: "Das gehört zu den Dingen, die man lieber nicht wissen will.Ahnt man, dass da was nicht stimmt? Wahrscheinlich. Aber nachbohrentut man lieber nicht."Brancheninsider, Opfer und beschuldigte Menschenhändler schildernin der Dokumentation ihre jeweilige Sicht auf diesen Fall, der dasProblem des Menschenhandels in den USA mehr als 150 Jahre nach deroffiziellen Abschaffung der Sklaverei in den Fokus rückt."Amerikas neue Sklaven - Menschenhandel in den USA" sendet ZDFinfoerneut am Mittwoch, 14. November 2018, 1.30 Uhr, und am Donnerstag,15. November 2018, 7.15 Uhr.https://ZDFinfo.dehttps://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFinfohttps://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/amerikasneuesklavenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell