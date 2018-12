"Amerikas neue Nazis": Neue PBS-Frontline-Doku in ZDFinfo (FOTO)

Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -In Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia eskalierte am 12.August 2017 eine rechtsextreme Demonstration der Vereinigungsbewegung"Unite the Right". Die PBS-Frontline-Doku "Amerikas neue Nazis -Aufmarsch in Charlottesville" (Originaltitel: "Documenting Hate:Charlottesville") sendet ZDFinfo erstmals am Donnerstag, 27. Dezember2018, 20.15 Uhr.Der Film von A.C. Thompson zeichnet nach, was nach dem Aufmarschpassierte und weswegen die Vorfälle in Charlottesville eineinnenpolitische Kontroverse auslösten: Ein Rechtsextremist fuhr mitseinem Auto in eine Gruppe von Gegendemonstranten, eine 32-jährigeFrau starb. Ihr Tod wurde zum Sinnbild einer neuen Gewaltbereitschaftin der US-amerikanischen Neonazi-Szene. Die Reaktion von US-PräsidentDonald Trump auf die Geschehnisse in Charlottesville erzeugte zudemöffentliche Irritationen.Die Dokumentation macht sich auf die Suche nach Hintermännern deramerikanischen Neonazi-Szene. Die Erstausstrahlung in ZDFinfo ist amDonnerstag, 27. Dezember 2018, eingerahmt von zwei weiterenPBS-Frontline-Dokus zu Hintergründen des politischen Geschehens inden USA: Um 19.30 Uhr ist erneut die Dokumentation "Die Vergessenenvon Guantanamo - Häftling im Terrorknast" und um 21.00 Uhr dieDokumentation "American Patriot - Aufstand gegen den Staat" zu sehen."Amerikas neue Nazis - Aufmarsch in Charlottesville" steht unteranderem erneut am Samstag, 29. Dezember 2018, 8.15 Uhr, und amDonnerstag, 17. Januar 2019, 18.45 Uhr, auf dem ZDFinfo-Programm.