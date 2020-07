Amerikas größter Solarzellen-Installateur Sunrun kauft für Milliarden zu

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der größte US-Solarzellen-Installateur für Hausdächer, Sunrun, will seinen Konkurrenten Vivint Solar kaufen.



Der 3,2 Milliarden US-Dollar (2,8 Mrd Euro) schwere Deal soll als reiner Aktientausch abgewickelt werden, teilten beide US-Unternehmen am Dienstag in San Francisco mit. Vivint-Solar-Aktionäre erhalten für jede Stammaktie 0,55 Stammaktien von Sunrun. Die Übernahme soll im vierten Quartal über die Bühne gehen. Die Transaktion ist noch abhängig von der Zustimmung der Regulierungsbehörden.

Die Corona-Krise macht der Branche für Dach-Solarpaneels in den USA schwer zu schaffen, weil sie sehr vom Haustürgeschäft abhängig ist und dieses im Rahmen der Pandemie im März ausgesetzt wurde. Nach dem Deal halten die Aktionäre von Vivint Solar etwa 36 Prozent des neuen Unternehmens und die Aktionäre von Sunrun 64 Prozent./knd/nas/jha/