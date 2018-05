Stuttgart (ots) -Es ist das erste Mal, dass die Geschichte von Amerikasbeliebtestem Waisenkind "Annie" - genau 40 Jahre nach seinemerfolgreichen Start am New Yorker Broadway und 20 Jahre nach seinerdeutschen Erstaufführung - in einer Neufassung als deutscheProfi-Produktion einem großen Publikum zugänglich gemacht wird: DieStuttgarter Off-Broadway Theater Company (SOBTC) bringt das Stück imHerbst 2018 auf die Bühne, Spielstätte ist das Wizemann in derStuttgarter City, mit dabei sind viele bekannte und beliebteMusical-Stars.Herzerwärmende Geschichte für die ganze FamilieMit "Annie" erzählt die Company die herzerwärmende Geschichte desgleichnamigen elfjährigen Waisenmädchens, das in den 1930er Jahrenwährend der Weltwirtschaftskrise in einem New Yorker Waisenhaus lebt.Annie glaubt fest daran, dass ihre Eltern irgendwann kommen und siezu sich holen werden. Um der grausamen Heimleiterin Miss Hannigan zuentkommen, versucht sie, aus der Unterkunft zu fliehen, wasletztendlich scheitert. Da kommt einer Tages Grace Farrell, dieAssistentin des Milliardärs Oliver Warbucks, ins Waisenhaus, der sichwünscht, dass ein Waisenkind bei ihm zu Hause das Weihnachtsfestverbringt. Annie wird ausgewählt und genießt schon bald das luxuriöseLeben bei Warbucks, dem sie sich durch gemeinsame Unternehmungenimmer mehr annähert - auch wenn Annie nach wie vor nach ihren Elternsucht. Warbucks verspricht, sie dabei zu unterstützen und lobt einehohe Prämie aus für denjenigen, der die Eltern findet. Doch das ruftdie arglistige Heimleiterin auf den Plan, die mit Hilfe zweierKomplizen und einem hinterhältigen Trick versucht, durch Annie reichzu werden...Der Ticketvorverkauf für die 73 Shows hat bereits begonnen!Die Stuttgart-Premiere für das berührende Familien-Musical ist am20. September 2018, als Hauptdarsteller stehen auf der Bühne: UweKröger, Kevin Tarte und Hannes Staffler als "Mr. Warbucks", IsabelDörfler, Maryanne Kelley als "Miss Hannigan", Oedo Kuipers und "DMJ"David Michael Jonson als "Rooster" sowie Dorothea Baumann als "Lily"und Joana Fee Würz als "Grace". Regie führt Rainer Niermann, dieChoreografie liegt in den Händen von Andrew Hunt. Produzent ChristianMillion zeichnet auch als musikalischer Leiter verantwortlich, PeterSommerer sorgt fürs Bühnenbild, Sonja Schweizer für die Kostüme, dieProduktionsleitung haben Alexandra Bode und Patrick Schenk. DasMusical wird außer in Stuttgart auch im Düsseldorfer Capitol Theateraufgeführt, im Oktober 2018 wird es dort ein Gastspiel mit insgesamtsechs Shows geben. Alle Infos über das "Annie"-Musical, denTicketvorverkauf und die Aufführungstermine in Stuttgart undDüsseldorf gibt es unter www.annie-das-musical.de.Pressekontakt:Gaby S. BlumRedaktionsbüroPR- & ÖffentlichkeitsarbeitNeuweiler Weg 1271111 WaldenbuchTel. 0172/7176321E-mail: redaktionblum@aol.comOriginal-Content von: Stuttgarter Off-Broadway Theater Company, übermittelt durch news aktuell