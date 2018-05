Amerikanisches Bauholz dank Donald Trump so teuer wie nie zuvor

die Preise für Bauholz sind ein wichtiger Konjunkturindikator. Steigen sie, signalisieren sie eine steigende wirtschaftliche Aktivität und sind ein Indiz für den Aufschwung. So gesehen müsste es Amerika gerade besonders gut gehen, denn die Preise für Bauholz haben sich in den vergangenen zweieinhalb Jahren fast verdreifacht. Am Terminmarkt wird der Rekordwert von 629 US-Dollar für 2,4 Festmeter (1 board feet) bezahlt.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.