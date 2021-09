Amerikanischer CBD-Pionier GenCanna erwirbt den in London ansässigen CBD-Anbieter CBD Capital

Winchester, Ky. (ots/PRNewswire) - Die Akquisition vergrößert GenCannas expandierendes Geschäft mit Bulk-Ingredienzien und Fertigprodukten im Vereinigten Königreich und in wichtigen europäischen und globalen Märkten erheblichGenCanna (https://gencanna.com/), ein Branchenpionier und Hersteller von hochwertigem Vollspektrum- und Breitspektrum-CBD und anderen hochwertigen Cannabinoiden für die Lieferung als Bulkware und die Formulierung von Fertigprodukten, gab heute die Übernahme von CBD Capital Ltd (https://cbd-capital.com/) bekannt, dem führenden Anbieter von CBD-Destillat, -Isolat und wasserlöslichen Bulk-Inhaltsstoffen sowie von White-Label- und Private-Label-Dienstleistungen im Vereinigten Königreich, der Europäischen Union und auf Märkten weltweit. Der CEO von CBD Capital, Hassan Akhtar, wird weiterhin in seiner derzeitigen Funktion tätig sein.Die Übernahme von CBD Capital ermöglicht es GenCanna, sein Angebot an CBD-Bulkprodukten und seine Vertriebskapazitäten für seine Kunden in Übersee zu erweitern sowie seine Formulierungskapazitäten und Business-to-Business-Aktivitäten durch das Netzwerk geschätzter Partner von CBD Capital auszubauen. CBD Capital bringt auch mehrere Untermarken mit, die nun von einer beschleunigten Produktentwicklung und Marktexpansion profitieren werden, da mehr Ressourcen dafür zur Verfügung stehen. Die Übernahme von CBD Capital folgt auf die Akquisition des in London ansässigen CBD-Fertigproduktformulierers und Markenbeschleunigers Taylor Mammon durch GenCanna und stärkt die Präsenz von GenCanna auf dem globalen CBD-Markt weiter."Die strategische Übernahme von CBD Capital erweitert und festigt GenCannas Führungsposition in den wachstumsstarken CBD-Märkten in Großbritannien, der Europäischen Union und dem Rest der Welt", sagte Andrew Barnett, der CEO von GenCanna. "Als langjähriger Partner von CBD Capital sind wir mit dem beeindruckenden Geschäft des Unternehmens bestens vertraut. Der Zusammenschluss wird GenCanna in die Lage versetzen, unserem wachsenden internationalen Kundenstamm vertiefte und erweiterte Dienstleistungen anzubieten, wie z. B. eine größere Formulierungsfähigkeit und erweiterte Vielseitigkeit bei Fertigprodukten, eine höhere Flexibilität in der Lieferkette und eine schnelle Marktreife. Wir freuen uns darauf, die große Branchenerfahrung und das Engagement von CBD Capital zu nutzen, um schlüsselfertige End-to-End-Lösungen zu entwickeln, die den Absatz beschleunigen und die Bruttomarge für unsere Kunden maximieren. Das ist die Methode von GenCanna."Mit der vor kurzem erfolgten Eröffnung einer neuen Niederlassung in Rotterdam in den Niederlanden, die den Vertrieb auf Märkten in der gesamten Europäischen Union von einem Tag auf den anderen ermöglicht, ist CBD Capital strategisch und logistisch für weiteres Wachstum und eine größere Marktdurchdringung positioniert. "Wir freuen uns, der wachsenden Familie der GenCanna CBD-Unternehmen beizutreten", sagte der CEO von CBD Capital, Hassan Akhtar. "Die Zuführung von Finanz- und Humankapital in Kombination mit GenCannas exzellenten Fachkenntnissen in der Extraktion und Veredelung von CBD-Inhaltsstoffen und der hervorragenden Erfolgsbilanz bei der Gesetzeskonformität wird die Expansion erheblich erleichtern und dem Abschluss mehrerer wichtiger Vertriebsstrategien und Marktwachstumsinitiativen, die sich derzeit in der Pipeline von CBD Capital befinden förderlich sein."Informationen zu CBD Capital:CBD Capital Ltd. (https://cbd-capital.com/) ist ein weltweit tätiger CBD-Lieferant, der international akkreditierte Phytocannabinoide in pharmazeutischer Qualität im Großhandel an führende Unternehmen der weltweiten Cannabidiol-Industrie vertreibt. Seine wettbewerbsfähigen CBD-Bulk- und Fertigprodukte in pharmazeutischer Qualität wurden von Regierungen in Großbritannien, der Europäischen Union und anderen Ländern auf der ganzen Welt behördlich zugelassen und zertifiziert. Das Unternehmen setzt hochmoderne Extraktionstechniken ein und verfügt über eine umfangreiche internationale Lieferkette.Informationen zu Taylor Mammon:Taylor Mammon Ltd. (https://taylormammon.com/) ist ein White-Label-Hersteller und Markenvertreiber von CBD-haltigen Waren. Taylor Mammon hat die Vorteile der Wirkung von CBD erkannt und ein Geschäftsmodell entwickelt, das seinen Markenpartnern die volle Kontrolle über ihre Marken gibt und gleichzeitig den Endverbrauchern die Möglichkeit bietet, von den vielversprechenden Anwendungen von CBD zu profitieren. Taylor Mammon entwickelt ständig neue Produkte, um die strengen Anforderungen seiner Partner zu erfüllen.Informationen zu GenCanna:GenCanna (https://gencanna.com/) ist ein vertikal integrierter Vorreiter bei der Herstellung von erstklassigem CBD aus Hanf und anderen Cannabinoiden, sowohl als Bulkware als auch in Form von hochwertigen Fertigprodukten. Die optimierte Lieferkette von GenCanna wird nach den strengsten Qualitätssicherungsstandards und behördlichen Vorgaben (BRCGS, cGMP) betrieben, und das Unternehmen erlangt immer wieder die anspruchsvollsten Compliance-Validierungen der Branche, darunter die Novel Foods Application der britischen FSA. Erfahren Sie mehr unter https://gencanna.com/compliance/