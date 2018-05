Hannover (ots) -In ihrer neunten Ausgabe wagen die KunstFestSpiele (KFS)Herrenhausen vom 18. Mai bis 3. Juni 2018 neue Experimente.Mit einer Hommage an John Cage wurden die KunstFestSpiele inHannovers berühmten Gärten am Wochenende (18/19. Mai) eröffnet. DerUS-amerikanische Theater- und Performancekünstler Robert Wilson, eineLegende des zeitgenössischen Theaters, zeigte in der ausverkauftenOrangerie seine Bühnenfassung der "Lecture on Nothing" von John Cage,einem der zentralen Texte der experimentellen Literatur des 20.Jahrhunderts. In einer szenischen Performance entwickelte Wilsoneinen akustisch wie visuell gleichermaßen inspirierenden Zugang zuCages bahnbrechender Musik aus Worten. Am Eröffnungsabend wurdenneben dem Spiegelzelt, dem Festivalzentrum der KunstFestSpiele, zudemInstallationen an zwei besonderen Orten der Herrenhäuser Gärteneröffnet. Im "Paradies" des Berggartens war die Klanginstallation"When Elephants Fight, It Is the Frogs that Suffer" desUS-amerikanischen Fluxus-Künstlers Benjamin Patterson zu erleben, diezuletzt auf der documenta 14 in Athen und Kassel ausgestellt wurde.Der englische Regisseur, Schriftsteller und Performer Tim Etchellsbespielte das Arne Jacobsen Foyer am Eingang zum Großen Garten mitseinen Licht- und Klanginstallationen "Best of All / What Can", dienoch bis zum 3. Juni zu sehen sein werden. Mit Bezug auf Leibniz`These, nach der die Welt, in der wir leben, die beste aller möglichenWelten sei, fragt er kritisch, ob es uns überhaupt gelingen kann,eine 'bestmögliche Welt' zu erschaffen. Es folgten amPfingstwochenende die Marathonperformance "This Here and That There -Herrenhausen Quartet von Vlatka Horvat" in und an den Schwanenteichenim Großen Garten und mit Hysterical Furniture ein vierstündiger,anarchischer Abend mit Performance, Tanz, Musik, Video und Kulinarikdes Choreografen Jonathan Burrows und des Komponisten Matteo Fargion,in dem auch Tim Etchells mitwirkte.Oberbürgermeister Stefan Schostok erklärte zur Eröffnung: "Wirwerden 2018 ein besonderes Festival erleben mit fantastischenKünstlerInnen, mit inspirierenden Veranstaltungen sowie unerwartetenKunsterlebnissen und einem aufgeschlossenen Publikum, das sicherlichdie unterschiedlichen Veranstaltungen und Kunstformen begeistertaufnehmen wird".Das internationale Festival zeitgenössischer Künste zeigt indiesem Jahr insgesamt 22 Produktionen aus den Genres Musiktheater,Konzerte, Theater, Performances und Installationen mit insgesamtknapp 60 Veranstaltungen an 17 Festivaltagen in Hannovers berühmtenGärten und der Stadt. Dabei bleiben die Herrenhäuser Gärten mitOrangerie und Galerie, dem barocken Garten, dem Arne Jacobsen Foyerund zum ersten Mal mit dem Berggarten Zentrum des Festivals. DieMarktkirche und die Schwanenteiche im Großen Garten werden zu neuenSpielorten.Programmatisch sollen mit weiteren Veranstaltungsformen noch mehrInteressierte angesprochen und KunstFestSpiel-Fans gewonnen werden.Natürlich setzt Intendant Ingo Metzmacher eindeutig musikalischeAkzente, so wird die Musik im Programm in ihrer Bedeutung gestärkt.In dem Monumentalwerk, dem Requiem von Hector Berlioz, versammelt derIntendant dann auch persönlich in diesem Jahr neben der NDRRadiophilharmonie, dem Orchester der Hochschule für Musik, Theaterund Medien Hannover eine Vielzahl hannoverscher Chöre, die diesesKonzert, im mehr als 3.000 ZuschauerInnen fassenden Kuppelsaal desHannover Congress Centrums, zur Aufführung bringen werden. DasKonzert unter dem Dirigenten Ingo Metzmacher zur Halbzeit desFestivals findet am 27. Mai statt. Dennoch betonen dieKunstFestSpiele Herrenhausen weiterhin die Mischung derkünstlerischen Genres, zu denen auch mehrere Eigenproduktionengehören. Neben Robert Wilson sind unter anderem internationalrenommierte KünsterInnen wie das Tetzlaff Quartett, Tim Etchells,graindelavoix, Tabea Zimmermann, Eszter Salamon und Rabih Mroué zuGast in Hannover. Rund um Orangerie, Galerie und Großen Garten inHerrenhausen werden auch in diesem Jahr Genregrenzen gesprengt: Tanzwird zur bewegten Ausstellung, Theater findet innerhalb einerKlanginstallation statt, Musik trifft auf Medienkunst, eine Band fürzeitgenössische Musik tritt auf und Kompositionen von Schönberg undRihm sind an einem Konzertabend zusammen mit der kanadischen GeigerinSarah Neufeld aus der Post-Rock-Szene zu erleben. Eine"Tanzausstellung" von Eszter Salamon wird das Finale in derprächtigen Galerie einläuten. Im Spiegelzelt finden in Zusammenarbeit mit dem Hannoveraner Club "Feinkost Lampe" wieder Konzerte und DJ Sets statt, die ein junges Publikum ansprechen. Die Frankfurter freitagsküche begleitet die BesucherInnen der KunstFestSpiele und der Gärten bereits im dritten Jahr wieder kulinarisch und künstlerisch. Erstmalig wird es bei den KunstFestSpielen einen Festivalcampus geben, zu dem etwa 50 Studierende und ihre DozentInnen von fünf niedersächsischen Universitäten eingeladen sind. Die KunstFestSpiele Herrenhausen sind eine Veranstaltung der Landeshauptstadt Hannover. Weitere Informationen auf der Internetseite www.kunstfestspiele.de.