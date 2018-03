"Amerika hinter Gittern": Vierter Teil der ZDFinfo-Reihe "Crime and Justice" (FOTO)

Mainz (ots) -Amerikas Präsidenten führen seit Jahrzehnten einen erbittertenKampf gegen die Kriminalität. In keinem anderen Land der Welt sitzenso viele Menschen im Gefängnis wie in den USA. In "Amerika hinterGittern", dem neuesten Teil der ZDFinfo-Doku-Reihe "Crime andJustice", besucht Reporter Thorsten Eppert am Samstag, 17. März 2018,21.00 Uhr, Gegenden, in denen besonders viele Menschen inhaftiertsind. Zudem spricht er mit Aktivisten, Betroffenen und Verfechterndes Systems, um Antworten auf die Frage zu finden, warum in Amerikaso viele Menschen hinter Gittern sitzen.Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten verbringen viele Menschenihren Alltag nicht in Freiheit, sondern hinter Gittern. 21 Prozentaller weltweit Inhaftierten sind Amerikaner, dabei macht ihr Anteilan der Gesamtbevölkerung gerade einmal fünf Prozent aus. Doch warumist das so? Bereits Thorsten Epperts erster Stopp in Michiganverdeutlicht: Einige Gesetze des amerikanischen Rechtssystems sinddem deutschen völlig fremd. So sind die USA das einzige Landweltweit, in dem Jugendliche zu lebenslangen Haftstrafen verurteiltwerden können - ohne Möglichkeit, irgendwann wieder auf freien Fußzu kommen. Zwar erklärte der Oberste Gerichtshof diese Strafen 2012für verfassungswidrig, doch 30 Staaten verhängen sie weiterhin.ZDFinfo wiederholt "Crime and Justice: Amerika hinter Gittern" amMittwoch, 21. Januar 2018, 1.15 Uhr, sowie am Sonntag, 8. April 2018,7.45 Uhr.https://presseportal.zdf.de/pm/crime-dokus-in-zdfinfohttp://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/justicePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell