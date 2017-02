"Die Amerika-Saga": zwölfteilige Doku-Reihe auf ZDFinfo (FOTO)

Mainz (ots) -Sklavenhaltung, Rassismus oder die Vertreibung der Indianer -nicht immer wurde die amerikanische Gesellschaft ihrem eigenenfreiheitlichen, egalitären und toleranten Anspruch gerecht. Dennochhaben Menschen aus allen Teilen der Welt, allen Kulturen und allensozialen Schichten die Geschichte der USA mitgestaltet. In sechsFolgen der Doku-Reihe "Die Amerika-Saga" erklärt ZDFinfo ab Freitag,3. März 2017, 20.15 Uhr, die Historie Amerikas. Sechs weitere neueEpisoden folgen am Sonntag, 12. März 2017, ab 15.15 Uhr.Die Doku-Reihe, in der zahlreiche Prominente und Politiker, wieUS-Präsident Donald Trump, New Yorks ehemaliger Bürgermeister RudolphGuiliani, aber auch Schauspielerin Meryl Streep, Wikipedia-GründerJimmy Wales oder Modedesignerin Vera Wang zu Wort kommen, erzähltAmerikas Geschichte in chronologischer Reihenfolge. Die ersten sechsFilme aus "Die Amerika-Saga" beschäftigen sich am Freitag, 3. März2017, mit "Kampf um die Freiheit" (20.15 Uhr), "Geburt einer Nation"(21.00 Uhr), "Der Weg nach Westen" (21.45 Uhr), "Aufstieg undSpaltung" (22.25 Uhr), "Nord gegen Süd" (23.10 Uhr) und "Cowboys undIndianer" (23.55 Uhr). Am Sonntag, 12. März 2017, folgen "Einwandererund Wolkenkratzer" (15.15 Uhr), "Ölbarone und Mafiosi" (16.00 Uhr),"Pleiten, Sand und Hunger" (16.45 Uhr), "Arsenal der Freiheit" (17.30Uhr), "Supermacht und Rock'n'Roll" (18.15 Uhr) und "Kampf um dieZukunft" (19.00 Uhr).Alle zwölf Teile von "Die Amerika-Saga" zeigt ZDFinfo am Sonntag,12. März 2017, ab 10.45 Uhr am Stück.https://presseportal.zdf.de/pm/die-amerika-sagahttp://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sagaPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell