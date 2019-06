Amerigo Education: Amerikanische Privatschulen mit religiösem Hintergrund ziehen mehr internationale Schüler an

Chicago (ots/PRNewswire) - Die Zulassungsperiode 2019-2020 fürinternationale Schüler an amerikanischen Privatschulen istabgeschlossen. Laut Amerigo Education hat sich die Zahlinternationaler Schüler, die sich um einen Platz an religiösgeprägten amerikanischen Schulen beworben haben, verdoppelt.Privatschulen mit religiösem Hintergrund ziehen aufgrund ihrerexzellenten Leistung in Bezug auf akademische und moralbezogeneStandards mehr internationale Schüler an.Von einer beliebten Wahl von geschätzten amerikanischen Familienvor Ort zu einer absolut heißen Wahl für internationale Schüler.Aktuell handelt es sich bei mehr als zwei Dritteln der privatenHighschools in den Vereinigten Staaten um religiöse Schulen, die alsprestigeträchtig bekannt sind und akademische und außerschulischeProgramme auf Spitzenniveau anbieten. Verglichen mit Schulen ohnereligiösen Bezug ist der Schulstil an kirchlichen Schulen relativ"rigoros", da die Schulen religiöse Konzepte und Managementmodelleanwenden, um das Lernverhalten der Schüler oder deren Verhalten zuregeln. Außerdem sind die meisten Lehrer und Schüler aufgrund ihresGlaubens normalerweise freundlich und hilfsbereit im Umfang mitMenschen und Dingen und tendieren eher dazu, Schüler mit anderemHintergrund zu akzeptieren. Amerigo glaubt daran, dass sichinternationale Schüler in einer solchen unterstützenden undfürsorglichen Atmosphäre leichter an die neue Umgebung anpassen.Der Glaube folgt einer Reihe "freiwilliger Prinzipien"Ein Amerigo-Schüler aus Russland sagte, dass er vor dem Eintrittin den Amerigo-Campus besorgt gewesen sei, ob er durch den Besucheiner katholischen Schule in einen Konflikt mit seinem eigenenGlauben geraten könne. Nach einem Jahr des Schulbesuchs sagte er,dass man sich keine Sorgen zu machen brauche, da es keinerleiEinschränkungen bezüglich des religiösen Hintergrundes der Schülergebe. Und alle Mitarbeiter und Schüler würden das Verständnis derReligionsfreiheit respektieren.Des Weiteren sagte ein Schüler, dass ihm der Religionsunterrichtdabei geholfen habe, die westliche Geschichte, Kultur, Kunst und diegesellschaftlichen Veränderungen in der Geschichte der westlichenWelt zu verstehen. Der so genannte religiöse Lehrplan ähnelttatsächlich einem Integrationskurs für die Geschichte derZivilisation und der westlichen Ideologie, wodurch internationaleSchüler dabei unterstützt werden, ein ganzheitliches Verständnis deramerikanischen Gesellschaft zu entwickeln.Aktuell handelt es sich bei allen zehn Schulen von Amerigo umkatholische Highschools. Neben ihren fortschrittlichen Einrichtungenverfügt jede Schule außerdem über erstklassige Lehrkräfte. DesWeiteren legt Amerigo großen Wert darauf, sich um das Wohlbefindenund das persönliche Wachstum der Schüler innerhalb und außerhalb desKlassenzimmers zu kümmern und sie dabei zu unterstützen, einenerfolgreichen Eintritt in die ideale Topuniversität in denVereinigten Staaten zu erreichen.Informationen zu Amerigo EducationAmerigo unterstützen internationale Schüler auf erstklassigenamerikanischen Highschools mit einem ganzheitlichen undunterstützenden Ansatz, bei dem ein exzellentes akademisches Ergebnisbetont wird. Wir helfen internationalen Schülern auf der Suche nachvorbereitenden Studien in den Vereinigten Staaten dabei, sowohlinnerhalb, als auch außerhalb des amerikanischen Klassenzimmerserfolgreich zu sein. Durch die Kombination einer fürsorglichenInternatsumgebung, zusätzlicher schulischer Unterstützung,Entwicklung der Englischkenntnisse und einen Ansatz, der sich anerfolgreichen College-Ergebnissen orientiert, bereitet AmerigoSchüler mit den Fähigkeiten, Werten und der Betreuung vor, die füreinen erfolgreichen Besuch der Highschool, auf Universitätsebene unddarüber hinaus benötigt werden. Weitere Informationen finden Sieunter www.amerigoeducation.com.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/928309/Amerigo_Education_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/928308/Students_campus.jpgPressekontakt:Jocelyn ChungVPGlobal Marketing+86-13916943970Jocelyn.chung@amerigoeducation.comSvetlana IakovlevaRegional DirectorEastern Europe and Central Asia+79-25-352-96-63svetlana.iakovleva@amerigoeducation.comOriginal-Content von: Amerigo Education, übermittelt durch news aktuell