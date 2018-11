Amerigas: Es wird immer turbulenter!

Per 07.11.2018 wird für die Aktie Amerigas am Heimatmarkt New York der Kurs von 38,21 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Gasversorgungsunternehmen".

Unser Analystenteam hat Amerigas auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Amerigas-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Sell"-Rating für die Amerigas-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Amerigas vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 44 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 15,15 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (38,21 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Amerigas somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Amerigas investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 10,09 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Utilities einen Mehrertrag in Höhe von 6,57 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Amerigas-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 41,43 USD. Der letzte Schlusskurs (38,21 USD) weicht somit -7,77 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (39,34 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,87 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Amerigas-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Amerigas-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.