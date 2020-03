American Water Works: Wie jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "American Water Works":

American Water Works weist am 20.03.2020, 13:26 Uhr einen Kurs von 115.51 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Wasserversorgung" geführt.

Unser Analystenteam hat American Water Works auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist American Water Works mit einem Wert von 34,01 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Wasserversorgung" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 47,94 , womit sich ein Abstand von 29 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Dividende: American Water Works schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Wasserversorgung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,56 % und somit 1,96 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,52 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der American Water Works-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 124,83 USD. Der letzte Schlusskurs (115,12 USD) weicht somit -7,78 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (133,91 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-14,03 Prozent Abweichung). Die American Water Works-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die American Water Works-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.