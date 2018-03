American Water Works Aktie: Von zweistelligen Margen in dieser Höhe können die meisten Unternehmen nur träumen!

Weitere Suchergebnisse zu "American Water Works":

Liebe Leser,

AWW hat in den ersten 9 Monaten 2017 den Umsatz um 1,4% auf 2,54 Mrd $ gesteigert. Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich von 832 auf 965 Mio $. Der EBIT-Anstieg lag an geringeren Steuern und niedrigeren Betriebskosten. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 33,3 auf 38,1%. Von zweistelligen Margen in dieser Höhe können die meisten Unternehmen nur träumen. Das liegt ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.