American Water Works Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Kurs der Aktie American Water Works steht am 09.04.2022, 03:21 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 171.14 USD. Der Titel wird der Branche "Wasserversorgung" zugerechnet.

Die Aussichten für American Water Works haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. American Water Works liegt mit einem Wert von 40,8 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 1 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Wasserversorgung" von 41,19. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

2. Dividende: American Water Works hat mit einer Dividendenrendite von 1,59 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.61%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Wasserversorgung"-Branche beträgt -2,02. Aufgrund dieser Konstellation erhält die American Water Works-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die American Water Works derzeit ein "Hold". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 169,04 USD, womit der Kurs der Aktie (171,14 USD) um +1,24 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Hold". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 156,36 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +9,45 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre American Water Works-Analyse vom 09.04. liefert die Antwort:

Wie wird sich American Water Works jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen American Water Works-Analyse.

American Water Works: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...