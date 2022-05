American States Water Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Maue Dividendenrendite bei American States Water Wer aktuell in die Aktie von American States Water investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,77 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Wasserversorgung einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,84 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt. American… Hier weiterlesen