American Software -GA: Eine Gewinnchance?

Für die Aktie American Software -GA stehen per 19.07.2019, 17:47 Uhr 13.34 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. American Software -GA zählt zum Segment "Anwendungssoftware".

American Software -GA haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die American Software -GA-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die American Software -GA-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 12 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -9.64 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (13,28 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält American Software -GA somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei American Software -GA konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält American Software -GA auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die American Software -GA-Aktie ein Durchschnitt von 11,91 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 13,28 USD (+11.5 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (13,33 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0.38 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der American Software -GA-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. American Software -GA erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.