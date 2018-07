American Royalty: Ist dies wirklich Ihr Geld wert?

Weitere Suchergebnisse zu "State Bank":

Der Kurs der Aktie American Royalty stand am 23.07.2018 zum Schluss bei 18,84 .Diese Aktie haben wir in 5 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die American Royalty-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu American Royalty vor. Alles in allem erhält American Royalty eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

