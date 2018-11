American Public Education: Jetzt könnte alles passieren

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie American Public Education, die im Segment "Bildungsdienste" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 23.11.2018 an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 32,05 USD.

Unsere Analysten haben American Public Education nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Die Aktie von American Public Education gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 20,36 insgesamt 53 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Consumer Services", der 43,7 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die American Public Education-Aktie ein Durchschnitt von 37,56 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 32,05 USD (-14,67 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 31,7 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,1 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für American Public Education ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. American Public Education erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Für die American Public Education sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 1 Buc, 3 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Interessant ist das Kursziel der Analysten für die American Public Education. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 41 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 27,93 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 32,05 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".