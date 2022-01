American Pacific Mining-Aktie: Wohin geht die Reise?

Es ist für die American Pacific Mining-Aktie an der Canadian National Stock Exchange bislang ein schwaches Jahr: 6,77 Prozent hat der Titel seit dem 1. Januar eingebüßt. Vorige Woche ist der Kurs weiter in den Keller gewandert: 6,77 Prozent hat der Titel in den vergangenen fünf Tagen verloren. Den jüngsten Handelstag beendete der Titel hingegen mit einem kleinen Plus von 1,64 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung