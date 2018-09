American National Bankshares: Was Sie wissen sollten?

An der Börse NASDAQ GS schloss die American National Bankshares-Aktie am 05.09.2018 mit dem Kurs von 40,95 USD. Die American National Bankshares-Aktie wird dem Segment "Regionalbanken" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat American National Bankshares auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei American National Bankshares in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Sell" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Sell".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 17,02 und liegt mit 36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Banking) von 26,71. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält American National Bankshares auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,41 Prozent und liegt damit 0,2 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Banking, 2,62). Die American National Bankshares-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.