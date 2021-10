American Manganese reicht den Abschlussbericht bei der U.S. Defense Logistics Agency für das Wenden Stockpile Material Reclamation and Advanced Material Processing-Projekt ein

Quelle: IRW Press

American Manganese schließt alle identifizierten Meilensteine im DLA-Projekt erfolgreich ab

28. Oktober 2021 – Surrey, BC – American Manganese Inc. („AMY“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: AMY, OTCQB: AMYZ, FWB: 2AM) freut sich, seinen Abschlussbericht bei der U.S. Defense Logistics Agency (DLA) eingereicht zu haben, der den Abschluss des Wenden Stockpile Reclamation and Advanced Material Processing-Projekts bedeutet. Das DLA-Projekt ist das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung