American Manganese für Präsentation bei E-Waste World Virtual Summit eingeladen

Quelle: IRW Press

Recycling von Kathodenmaterial aus Abfällen von Lithium-Ionen-Batterie-Herstellung

Surrey (British Columbia), 17. November 2020 – American Manganese Inc. („AMY“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: AMY | OTC US: AMYZF | FWB: 2AM) freut sich, seine zirkuläre Lieferkettenstrategie und sein patentiertes Recyclingverfahren aus Lithium-Ionen-Batterie-Material (RecycLiCo™) beim E-Waste World Virtual Summit am 18. und 19. November 2020 zu präsentieren.

Begleiten Sie Zarko Meseldzija, CTO von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung