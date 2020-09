American Manganese Inc. prüft Manganaktiva in Arizona und Patente

Quelle: IRW Press

Tesla Battery Day rückt Mangan in Mittelpunkt

17. September 2020 – Surrey, BC – Larry W. Reaugh, President und Chief Executive Officer von American Manganese Inc. („AMY“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: AMY | OTC US: AMYZF| FWB: 2AM), berichtet, dass das wiedererwachte Interesse an Mangan das Unternehmen zwingt, sein niedriggradiges Manganprojekt Artillery Peak erneut zu analysieren. Dies beinhaltet Studien ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



