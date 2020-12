American Manganese Inc. erreicht im Dauerbetrieb seiner Pilotanlage beim Lithiumionenbatteriematerial einen Extraktionsgrad von 99,7 %

Quelle: IRW Press

1. Dezember 2020 – Surrey, BC – American Manganese Inc. („AMY" oder das „Unternehmen") (TSX.V: AMY | OTC US: AMYZF| FWB: 2AM) freut sich bekannt zu geben, dass in den Laugungsstufen der Pilotanlage RecycLiCo™ bei kontinuierlichem Betrieb eine 99,7-%ige Gewinnung von Lithium, Nickel, Mangan und Kobalt erreicht wurde. Diese Gewinnungsergebnisse können auf frühere Optimierungen der Pilotanlage des Unternehmens zurückgeführt



