American Manganese: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Für die Aktie American Manganese stehen per 14.12.2018 0,16 CAD an der Heimatbörse Venture zu Buche. American Manganese zählt zum Segment "Diversified Metals & Mining".

Unser Analystenteam hat American Manganese auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der American Manganese beläuft sich mittlerweile auf 0,18 CAD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 0,16 CAD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -11,11 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,15 CAD. Somit ist die Aktie mit +6,67 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über American Manganese wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält American Manganese auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: American Manganese erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -48,28 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metals & Mining"-Branche sind im Durchschnitt um -2,21 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -46,07 Prozent im Branchenvergleich für American Manganese bedeutet. Der "Materials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -2,21 Prozent im letzten Jahr. American Manganese lag 46,07 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.