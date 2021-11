American Lithium-Aktie: Und schon wieder bricht die Aktie nach oben aus!

Die American Lithium-Aktie ist in den letzten drei Wochen impulsiv nach oben geklettert. Nach Kursgewinnen von mehr als 36 Prozent in der vorvergangenen Woche, sattelte das Papier letzte Woche weitere 18,75 Prozent auf und steht in der aktuellen Woche erneut vor einem satten Kursgewinn. Auch wenn der Freitagshandel noch läuft, stehen schon jetzt Zuwächse von 16 Prozent zu Buche.

