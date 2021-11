American Lithium-Aktie: Die Stimmung könnte kaum besser sein!

Noch am Freitag fragten sich viele Anleger, ob die American Lithium-Aktie in absehbarer Zeit die 4-Euro-Marke an den hiesigen Börsen überwinden könnte und wie heftig der Widerstand ausfallen könnte. Im gestrigen Handel konnte das Papier diese Linie nun nicht einfach nur überschreiten, sondern mit Anlauf überspringen.

Gleich im frühen Handel ging es vom Schlusskurs am Freitag bei 3,91 Euro bis auf knapp ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung