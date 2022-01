American Lithium-Aktie: Sensationelle Neuigkeiten!

Für die Aktien des Sektors ist das neue Jahr sehr unspektakulär verlaufen. Vergleicht man die Unternehmen, so zeigt sich, dass es mehr oder weniger mit sämtlichen Unternehmen abwärts geht. Seit dem Allzeithoch von 4,46 Euro am 15.11.2021 ist die Aktie von American Lithium stetig bergab gewandert. Ein Wertverlust von fast 50 Prozent. Allein in diesem Jahr hat der Titel bereits 32 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung