American Lithium-Aktie: Gute Aussichten!

Die American Lithium-Aktie handelt seit Mitte November in einem abwärts verlaufenden Trendkanal. In einem von Corona-Ängsten geprägten Gesamtmarkt setzte der Kurs zu Beginn dieser Woche auf der 3,00-Dollar-Marke auf, konnte diese aber trotz deutlicher Abgaben letzten Endes verteidigen. In diesem Bereich befindet sich auch das 50 %-Fibonacci-Retracement des Anstiegs von Mitte August.

Auf diese Marke kommt es ganz besonders an

Eine noch größere ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung