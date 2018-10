American Lithium Aktie: Große Erwartungen!

In den letzten Monaten ist das Interesse an Lithium-Werten an der Börse spürbar zurückgegangen. Doch wie so oft gibt es auch hier manche Ausnahme von der Regel. So ist die Aktie von American Lithium in der Lage, sich kontinuierlich zu steigern und das nicht ohne Grund. Vor allem beim TLC-Projekt in Nevada ergab eine Analyse von Stichproben eine potenziell enorme Lithiumkonzentration.

An ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.